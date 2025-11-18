Ο Μητσοτάκης για στεγαστικό και ακρίβεια

Ειδική αναφορά στο στεγαστικό, προαναγγέλοντας παρεμβάσεις πριν το τέλος του έτους, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Τρίτης 18/11/2025, κατά τη διάρκεια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξης στην ΕΡΤ.

Για το στεγαστικό

Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό, θα τα ανακοινώσουμε στο τέλος του χρόνου. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών σπιτιών. Πρέπει να αυξήσουμε και την αγορά ακινήτων.

Για την ακρίβεια

Είναι άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Σοκολάτα, καφές, μοσχάρι αυξάνονται πολύ και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό που κάνουμε είναι να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, το είχε πει και το ΠΑΣΟΚ, το κάνουμε για να μπει τάξη στην αγορά. Οι πολίτες από τον επόμενο χρόνο θα δουν την τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση. Στο τέλος του μήνα θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο.

Οφείλουμε να δίνουμε λύση στα πραγματικά προβλήματα. Εμείς θα δώσουμε πάνω από 2 δις ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Τόσα χρήματα έχουμε, αν δώσουμε παραπάνω θα θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεν μπορεί κάποιος όπως το ΠΑΣΟΚ και να ψηφίζει τα μέτρα αυτά και να υπόσχεται 3 φορές παραπάνω χρήματα κάτι που δεν μπορεί να γίνει.

Κυκλοφοριακό

Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας εχουν πουληθεί περισσότερα αυτοκίνητα από αυτά που έχουν αποσυρθεί. Δεν μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα νέοι δρόμοι, η μόνη λύση είναι η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η γραμμή 4 του μετρό, βραχυπρόθεσμα η έμφαση πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων, έχουν 800 νέα, αλλά πρέπει να αυξήσουμε και την συχνότητα με στόχο σε έξι μήνες να αυξηθούν οι διαδρομές στις γραμμές που χρησιμοποιούν περισσότερο. Καλύτερη εφαρμογή και του ΚΟΚ στις λεωφορειολωρίδες.

