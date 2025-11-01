Ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου: «Η Ελλάδα αρωγός της Μονής Σινά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από σήμερα στην Αίγυπτο, όπου το απόγευμα (19:00) θα παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM) στη Γκίζα, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο ιστορικό αυτό γεγονός έρχεται να υπογραμμίσει τη στρατηγική σχέση Αθήνας–Καΐρου, σε μια περίοδο που η συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ενέργειας και πολιτισμού ενισχύεται σημαντικά.

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών. Στην αντιφώνησή του, ο πρωθυπουργός έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τη Σιναϊτική Αδελφότητα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αρωγός και προστάτιδα του ιστορικού μοναστηριού και του μοναδικού του καθεστώτος.

«Η διατήρηση του λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής και η προστασία των μοναχών αποτελεί εθνικό καθήκον και χρέος μας», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές και αιγυπτιακές αρχές έχουν συμφωνήσει σε κοινές κατευθύνσεις για τη διαφύλαξη των παραδόσεων του Σινά.

Επόμενες στάσεις του πρωθυπουργού

Αύριο, Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Λευκωσία, όπου θα παραστεί και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.

Τη Δευτέρα, στις 11:30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο διεθνών επαφών με έντονη διπλωματική και συμβολική βαρύτητα.

