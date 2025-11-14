Ο Μόρνος στερεύει: Σε ιστορικά χαμηλά η λίμνη που υδροδοτεί την Αττική – Μέσα σε 15 μέρες έχασε επιπλέον 200.000 τετραγωνικά μέτρα

Μέσα σε μόλις δεκαπέντε ημέρες, η τεχνητή λίμνη του Μόρνου έχασε 200.000 τετραγωνικά μέτρα νερού, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την επάρκεια υδάτινων αποθεμάτων που υδροδοτούν το Λεκανοπέδιο.

14 Νοέ. 2025 14:17
Pelop News

Ο βασικός ταμιευτήρας της Αττικής συνεχίζει να συρρικνώνεται, με τις τελευταίες δορυφορικές μετρήσεις να δείχνουν δραματική πτώση στη στάθμη της λίμνης του Μόρνου. Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, η υδάτινη επιφάνεια έχει περιοριστεί στα 7,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος.

Όπως επισημαίνει ο επιστήμονας, στις 29 Οκτωβρίου η λίμνη καταγραφόταν στα 7,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε δύο εβδομάδες χάθηκαν ακόμη 200.000 τετραγωνικά μέτρα νερού. Το φαινόμενο αυτό εντείνει την ανησυχία για τα αποθέματα που καλύπτουν τις ανάγκες εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής.

«Η έκταση της λίμνης περιορίστηκε ακόμα περισσότερο μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο. Η προηγούμενη δορυφορική φωτογραφία στις 29/10 αποτύπωνε την επιφάνεια στα 7,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Λαγουβάρδος σε ανάρτησή του στο Παρατηρητήριο Μόρνου (meteo.gr/mornos).

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής πτώση της στάθμης αποτελεί ανησυχητική ένδειξη για τη μελλοντική επάρκεια του νερού στην Αττική, καθώς οι βροχοπτώσεις και τα χιόνια των τελευταίων μηνών δεν επαρκούν για να αναπληρώσουν το έλλειμμα.

Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες, που τονίζουν ότι η επιταχυνόμενη συρρίκνωση της λίμνης του Μόρνου αποτελεί σαφή προειδοποίηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της παρατεταμένης ξηρασίας στη χώρα.

