Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!

Το γκολ του Μούλα στο 87′ με κεφαλιά ύστερα από φάουλ του Συρμή, είναι αυτό που κρατάει κατά 80% την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική.

Οι «κοκκινόμαυροι» νίκησαν 1-0 το Λουτράκι και μπαίνουν στο +6 από τη Θύελλα Πατρών στα play outs, κάτι που σημαίνει πως έχουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα κόντρα στην άλλη πατρινή ομάδα.

Η Παναχαϊκή είχε δύο δοκάρια με τον Πετράτο (6′ 35′) και 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει νωρίτερα το σκορ με Ορτέντζιο και Νιφορόπουλο.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Πετράτος, Σταθόπουλος, Ορτέντζιος (85’ Συρμής), Γασπαρινάτος, Νιφορόπουλος, Σμπόρας, Καντάς (67’ Μασούρας), Βερβίτας (55’ Παπαευθυμίου), Μούλας, Αγουρίδης

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Διασσινός, Καμαρός, Δημητριού, Στρατίκης (46’ Παπαχρήστος), Αργυρόπουλος (76’ Αργυρόπουλος), Δαμουλιάνος, Κίτσος, Λημνιώτης, Μπλάτσος (65’ Τσέας), Τσέλιος, Κυριαλάνης (65’ Μαρνέζος).

Ηττα για τη Θύελλα

Παρότι το πάλεψε και είχε καλή παρουσία, η Θύελλα δεν απέφυγε την ήττα εκτός έδρας από τον Πύργο με 2-0.

Στο 2′ είχε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ σε προσπάθεια του Κ. Κουτσαντώνη και τη μπάλα να βρίσκει στον Παταπξη, αλλά τα γκολ του Δασκαλόπουλου στο 8′ και του Μακρή στο 10′ τελείωσαν το παιχνίδι προτού καλά καλά αρχίσει.

ΠΥΡΓΟΣ: Σούλης, Κάρδαρης, Μαρκόπουλος, Τσίγκρηλας, Δασκαλόπουλος (77’ Λυβιάκης), Πατάπης, Μούσια (58’ Μαυρόπουλος), Μακρής, Μπούζας (43’ λ.τ. Φερεκίδης), Χαντί (77’ Κιούσης), Παπαδόπουλος (58’ Καλλέργης).

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Ξυπολιάς, Καπνιάρης, Χρυσανθακόπουλος (88’ Γιαννιός), Θανόπουλος, Ράμα, Δημητρέλλος, Κ. Κουτσαντώνης (72’ Τσερικλός), Αχ. Κουτσαντώνης (80’ Πιστικός), Ντίνος (88’ Σουγλέρης), Παραστατίδης, Σκουμής.

Εχασε έδαφος ο Παναιγιάλειος

Κι άλλη εντός έδρας απώλεια βαθμών για τον Παναιγιάλειο, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Μιλτιάδη και μπαίνει στα play offs στο -2 από τη Ζάκυνθο. Ο Σιάκας άνοιξε το σκορ στο 1′ για τους Αιγιώτες, όμως η μεσσηνιακή ομάδα ισοφάρισε στο 65′ με τον Ηλιόπουλο.

Οταν ξύπνησε ο Παναιγιάλειος μετά το γκολ που δέχθηκε, ήταν ήδη αργά.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Ντούκας (70’ Πολίτης), Κολοκοτρώνης, Καμαρά, Μπουρλάκης, Σταυρόπουλος (70’ Σκούτας), Λαθύρης (46’ Κυριαζής), Λιάτος (80’ Αθανασόπουλος), Σιάκας (23 λ.τ. Παλαιολογόπουλος).

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Παγκράτης, Κουρούμπαλης, Ταΐρης, Παπαδόπουλος (75’ Κουτσουρόπουλος), Τσιάτσιος, Ξιφιλίνος, Θώδης, Κυρσανίδης, Ηλιόπουλος, Καναβός (63’ Τσιγαρίδης), Δημητρίου (63’ Βαρελάς)

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Παναχαϊκή – Λουτράκι 1-0: 87′ Μούλας. Κόκκινη: 82′ Τσέας

ΠΑΣ Πύργος – Θύελλα Πατρών 2-0: 8′ Δασκαλόπουλος, 10′ Μακρής.

Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης 1-1: 1′ Σιάκκας – 65′ Ηλιόπουλος

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός 0-5: 5′ αυτογκόλ, 14′ 21′, πέναλτι 76′ 88′ Αγγελής

ΑΠΣ Ζάκυνθος – Πέλοπας Κιάτου 3-0: 34′ Κουλούσιας, 45′ Μπαστακός, 59′ πέναλτι Δούμας

Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς 1-1: 40′ Νικολάου – 90′

Play offs και Play outs

Στα play offs θα αγωνιστούν οι Πύργος, Ζάκυνθος, Παναιγιάλειος, Μιλτιάδης, Κόρινθος και Πέλοπας, ενώ στα play outs θα λάβουν μέρος οι Πανθουριακός, Λουτράκι, Παναχαϊκή, Θύελλα, Ερμής Μελιγούς και Πανγυθεατικός με τις δύο τελευταίες ομάδες να μην έχουν ελπίδες παραμονής.

Την ερχόμενη Παρασκευή θα διενεργηθεί η κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΟ (13.00).

Βαθμολογία (Τελική)

Πύργος 22 45-7 56 Ζάκυνθος 22 46-11 52 Παναιγιάλειος 22 40-15 50 Μιλτιάδης 22 32-23 33 Κόρινθος 22 35-31 32 Πέλοπας 22 20-32 29 Πανθουριακός 22 29-25 28 Λουτράκι 22 18-18 28 Παναχαϊκή 22 29-26 27 Θύελλα Π. 22 20-30 21 Ερμής Μελ. 22 13-39 10 Πανγυθεατικός 22 8-78 2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



