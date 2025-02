Ο «Mr Bean» περπάτησε στους δρόμους του Λονδίνου και ξέσπασαν φήμες για νέα ταινία

O Ρόουαν Άτκινσον εθεάθη να γυρίζει σκηνές στο Λονδίνο, πυροδοτώντας φήμες για την επιστροφή του εμβληματικού «Mr Bean» στις οθόνες. Ο 70χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε τη Δευτέρα να βγαίνει από τον σταθμό του μετρό Piccadilly Circus, κρατώντας ένα μωρό στην αγκαλιά του και έχοντας τη χαρακτηριστική, μπερδεμένη έκφραση του διάσημου χαρακτήρα του.

Ο σταρ, ο οποίος υποδύθηκε τον Mr Bean για πρώτη φορά το 1990, εμφανίστηκε ντυμένος με μπλε παλτό, πλεκτό σκούφο και μία μεγάλη κόκκινη τσάντα, ενισχύοντας τις εικασίες για νέα επεισόδια του αγαπημένου χαρακτήρα.

Δείτε το βίντεο

Ένας θαυμαστής που ανάρτησε βίντεο από τα γυρίσματα στο Instagram έγραψε: «Ο Mr Bean είναι στο Piccadilly Circus του Λονδίνου», ενώ τα σχόλια πήραν φωτιά, με τους θαυμαστές του να αναρωτιούνται αν πρόκειται για νέα ταινία ή κάποιο special επεισόδιο.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι διαφορετική, καθώς ο ηθοποιός δεν προετοιμάζει την επιστροφή του ως Mr Bean, αλλά πρωταγωνιστεί στη νέα του σειρά «Man Vs Baby», συνέχεια της κωμικής σειράς του 2022, «Man Vs Bee». Σε αυτή τη νέα περιπέτεια, ο Ρόουαν Άτκινσον επιστρέφει στον ρόλο του Trevor Bingley, ο οποίος, μετά τη χαοτική εμπειρία του ως οικονόμος σε μία πολυτελή έπαυλη γεμάτη τεχνολογία και μία ενοχλητική μέλισσα, τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με μία νέα πρόκληση: τη φροντίδα ενός μωρού σε ένα πολυτελές ρετιρέ στο Λονδίνο.

Η νέα σειρά θα αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και έχει δημιουργηθεί και γραφτεί από τον ίδιο τον ηθοποιό, σε συνεργασία με τον Γουίλ Ντέιβις. Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Netflix παρουσίασε μία πρώτη, χιουμοριστική προεπισκόπηση της σειράς, όπου ο Άτκινσον είχε επεξεργαστεί ψηφιακά ώστε να εμφανίζεται σε διάφορες δημοφιλείς σειρές, όπως το «Fool Me Once», το «One Day», το «Sex Education», αλλά και στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Chicken Run: Dawn of the Nugget».

Η σειρά «Man Vs Bee», που κυκλοφόρησε το 2022, είχε τον Άτκινσον στον ρόλο ενός αδέξιου πατέρα που προσλαμβάνεται για να φροντίσει μία έπαυλη γεμάτη ανεκτίμητα έργα τέχνης, κλασικά αυτοκίνητα και ένα αξιολάτρευτο σκυλί. Ωστόσο, η προσπάθειά του να εξουδετερώσει μία ενοχλητική μέλισσα καταλήγει σε ένα καταστροφικό χάος.

Εκτός από τη νέα του σειρά, ο Ρόουαν Άτκινσον φημολογείται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει και στον ρόλο του Johnny English, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρίσκεται στα σκαριά η τέταρτη ταινία του διάσημου κατασκοπικού spoof. Ο ηθοποιός είχε υποδυθεί για τελευταία φορά τον γκαφατζή πράκτορα το 2018 στην ταινία Johnny English Strikes Again, δίπλα στους Ben Miller και Emma Thompson. Αν και στο παρελθόν είχε εκφράσει αμφιβολίες για την πιθανότητα μιας νέας ταινίας, δηλώνοντας σε Reddit AMA πως «αμφιβάλλει» για το ενδεχόμενο, είχε προσθέσει με νόημα: «Ποτέ μην λες ποτέ».

