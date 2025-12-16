Ο νέος πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ, Δ. Νικολόπουλος στην «Π»: «Με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας»

Κάθε φορά που μιλούσε κανείς για Νέα Δημοκρατία στα Καλάβρυτα, το μυαλό όλων πήγαινε σε ένα πρόσωπο: Τον Νίκο Τσάμη. Μετά από πολλά χρόνια η Δημοτική Τοπική Οργάνωση της ΝΔ στη μαρτυρική πόλη, έχει πλέον έναν νέο επικεφαλής, καθώς μετά τις εκλογές που έγιναν στη ΔΕΕΠ Αχαΐας, πρόεδρος εξελέγη ο Δημήτρης Νικολόπουλος.

Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, με γνώσεις, ικανότητα, διείσδυση σε πολλούς χώρους και μεγάλη αποδοχή, γεγονός που αποδείχθηκε στην πρόσφατη κάλπη, αλλά και το είδαμε και με τα μάτια μας όταν τον συναντήσαμε στις εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα της 13ης Δεκεμβρίου 1943. Με λόγο υπερκομματικό και με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του, ο Δημήτρης Νικολόπουλος παραχώρησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» την πρώτη του συνέντευξη με τη νέα του ιδιότητα.

– Οι εκδηλώσεις του Σαββάτου ήταν η επίσημη πρώτη για εσάς ως πρόεδρος της Δημ. ΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ. Πώς νιώσατε;

Ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια με στόχο πάνω από όλα το καλό του τόπου μας. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, των εκπροσώπων της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κόσμου συνολικά στο μνημόσυνο για το Ολοκαύτωμα του 1943, σηματοδοτεί ότι τα Καλάβρυτα δεν είναι μόνα τους. Οτι η Πολιτεία αναγνωρίζει το ιστορικό βάρος της περιοχής μας. Κάθε φορά η 13η Δεκεμβρίου είναι μια στιγμή ενότητας και σεβασμού στη μνήμη και την Ιστορία. Πρόκειται για μια θηριωδία, για ένα έγκλημα πολέμου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, ήταν αθώοι. Το Ολοκαύτωμα παραμένει μια ανοικτή πληγή όσο χρόνια κι αν περάσουν. Είναι μια βαριά παρακαταθήκη μνήμης κι ευθύνης. Από τα Καλάβρυτα στέλνουμε ένα διαχρονικό μήνυμα ότι η μνήμη είναι ενεργή και ότι η Ιστορία δεν παραχαράσσεται.

– Σας είδαμε να ευχαριστείτε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τοποθέτησή του για τις γερμανικές αποζημιώσεις.

Αλίμονο αν δεν το έκανα. Οι αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες. Το λέμε χρόνια και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Ευχαριστούμε θερμά τον ΠτΔ για τη στήριξη. Είναι ένας απλός, λιτός άνθρωπος, καλλιεργημένος, με ωραίο λόγο. Πιστεύουμε ότι από το αξίωμα που κατέχει, θα βοηθήσει κι αυτός τα Καλάβρυτα. Το ίδιο ισχύει και για τον κ. Δαβάκη, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον.

– Ποια είναι τα σχέδιά σας για τη Δημ. ΤΟ. Καλαβρύτων της ΝΔ;

Ο ρόλος μου είναι να είμαι παρών. Στηρίζουμε όλα τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας. Θα διεκδικήσουμε λύσεις χωρίς κομματικές σημαίες. Οταν πρόκειται για την πόλη των Καλαβρύτων, επιθυμούμε πάντα το καλύτερο. Θα εργαστούμε θεσμικά με γνώμονα το κοινό καλό. Εμείς πρεσβεύουμε την ενότητα και τη σοβαρότητα. Θέλουμε το καλό των Καλαβρύτων. Γι’ αυτό εκλεγήκαμε μαζί με το νέο συμβούλιο. Εχουμε πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας. Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει όλους μαζί, ενωμένους. Αυτό ορίζει η αποστολή μας.

– Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;

Καταρχάς, ο Οδοντωτός. Δεν είναι απλώς ένα μεταφορικό μέσο. Από όταν πρωτολειτούργησε το 1896, αποτελεί κομμάτι Ιστορίας, ταυτότητας και ψυχής των Καλαβρύτων. Είναι ένα ζωντανό μνημείο και κύτταρο ανάπτυξης, πολιτισμού και τουρισμού. Θέλουμε την προστασία και την αναβάθμιση στο τρενάκι μας, για να λειτουργεί με ασφάλεια και με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ιστορική του αξία. Παράλληλα, έχουμε ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας. Ο Δήμος μας, ειδικά τα σαββατοκύριακα, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Θα αναζητήσουμε λύσεις και στο θέμα του πάρκινγκ. Εχει ήδη τεθεί από τον Δήμο για να εξυπηρετείται πιο εύκολα ο κόσμος και οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες. Στο μυαλό μας έχουμε πολλές δράσεις, αιμοδοσίες, ημερίδες, εκθέσεις, εξορμήσεις και φυσικά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας.

