Ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Ειρήνης στην Αίγυπτο – Ευχαρίστησε τον Τραμπ, όχι όμως τον Σίσι

Δεν θα παραστεί τελικά στη Σύνοδο για την Ειρήνη στην Αίγυπτο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρθηκε, ο Νετανιάχου ακύρωσε το ταξίδι του λόγω της εβραϊκής αργίας Σεμίνι Ατζερέτ-Σιμτσάτ Τόρα, που ξεκινά απόψε, καθώς οι Ισραηλινοί ηγέτες παραδοσιακά αποφεύγουν τα ταξίδια κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και των θρησκευτικών εορτών, εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσκληση και για τις «προσπάθειές του να επεκτείνει τον κύκλο της ειρήνης — ειρήνη μέσω της ισχύος». Ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά στον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού θεωρείται απρόσμενη εξέλιξη, καθώς η παρουσία του στη Σύνοδο θα σηματοδοτούσε μια συμβολική κίνηση προσέγγισης σε μια περίοδο εύθραυστης διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.

