Ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Ειρήνης στην Αίγυπτο – Ευχαρίστησε τον Τραμπ, όχι όμως τον Σίσι

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής από τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ακύρωσε το ταξίδι του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Ειρήνης, επικαλούμενος τη θρησκευτική αργία Σεμίνι Ατζερέτ-Σιμτσάτ Τόρα.

Ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Ειρήνης στην Αίγυπτο - Ευχαρίστησε τον Τραμπ, όχι όμως τον Σίσι
13 Οκτ. 2025 13:40
Pelop News

Δεν θα παραστεί τελικά στη Σύνοδο για την Ειρήνη στην Αίγυπτο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρθηκε, ο Νετανιάχου ακύρωσε το ταξίδι του λόγω της εβραϊκής αργίας Σεμίνι Ατζερέτ-Σιμτσάτ Τόρα, που ξεκινά απόψε, καθώς οι Ισραηλινοί ηγέτες παραδοσιακά αποφεύγουν τα ταξίδια κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και των θρησκευτικών εορτών, εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσκληση και για τις «προσπάθειές του να επεκτείνει τον κύκλο της ειρήνης — ειρήνη μέσω της ισχύος». Ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά στον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού θεωρείται απρόσμενη εξέλιξη, καθώς η παρουσία του στη Σύνοδο θα σηματοδοτούσε μια συμβολική κίνηση προσέγγισης σε μια περίοδο εύθραυστης διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ