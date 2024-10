Ο Νετανιάχου ζητά από τον ΟΗΕ την απόσυρση των κυανόκρανων

Το αίτημα του να αποσυρθούν από τις εμπόλεμες ζώνες στον νότιο Λίβανο οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ επανέλαβε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι ο στρατός τις έβαλε σκόπιμα στο στόχαστρο, χαρακτηρίζοντάς τις «εντελώς λανθασμένες».

Το Ισραήλ λυπάται για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στο προσωπικό της UNIFIL, τόνισε. Ο στρατός, συνέχισε ο Νετανιάχου, έκανε ό,τι μπορούσε να αποφύγει να βλάψει τα μέλη της δύναμης ενώ έπληττε τους μαχητές της Χεζμπολάχ.

«Όμως ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού της UNIFIL είναι να λάβει υπόψη της η UNIFIL το αίτημα του Ισραήλ και να απομακρυνθεί προσωρινά από τον κίνδυνο», πρόσθεσε.

UNIFIL – get out of harm’s way! pic.twitter.com/vCnw7XLWCo

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2024