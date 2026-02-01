O Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός έγραψε: «29.01.2026 Καλώς ήρθες στον κόσμο μας».
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς η σύντροφός του έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.
Ο ηθοποιός το ανακοίνωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγραψε την ημερομηνία γέννησης του μωρού και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του, αποκαλύπτοντας πως η Βαλασία Συμιακού γέννησε αγοράκι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
