O Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε πατέρας για πρώτη φορά

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός έγραψε: «29.01.2026 Καλώς ήρθες στον κόσμο μας».

01 Φεβ. 2026 9:10
Pelop News

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς η σύντροφός του έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Ο ηθοποιός το ανακοίνωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγραψε την ημερομηνία γέννησης του μωρού και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του, αποκαλύπτοντας πως η Βαλασία Συμιακού γέννησε αγοράκι.

