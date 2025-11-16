Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι της διοργάνωσης, οι ευκαιρίες συμμετοχής για τους νέους αθλητές της Αιγιάλειας

Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν
16 Νοέ. 2025 16:55
Pelop News

Εθιμοτυπική συνάντηση και ενημέρωση για τους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες 2026, που θα πραγματοποιηθούν στην Ταϊβάν είχε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας με τον υπεύθυνο ελληνικών αποστολών και μέλος της ICG, Νίκο Τζανάκο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα αθλητικών εκδηλώσεων, Χρήστος Τσερεντζούλιας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι της διοργάνωσης, οι ευκαιρίες συμμετοχής για τους νέους αθλητές της Αιγιάλειας και οι δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας της πόλης σε διεθνές επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας εξέφρασε τη βούληση του Δήμου να στηρίξει ενεργά τον θεσμό και να προωθήσει τις αξίες του αθλητισμού, της συμμετοχής και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών από όλο τον κόσμο!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η Δύση είχε αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία
18:10 Πάτρα: Κίνδυνος από πλάτανο στο Σαραβάλι – Παρέμβαση ζητούν κάτοικοι μέσω της «Ανοικτής Γραμμής»
18:02 Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα
17:53 Το θετικό ντεμπούτο των Κωστούλα και Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2026 ζητά η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
17:42 Ο Προμηθέας υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό, τώρα «τελικός» στη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
17:33 Δολοφονία Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες
17:30 Ο Παναιγιάλειος με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε σπουδαίο τρίποντο
17:23 ΚΚΕ για Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Εφυγαν οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής του διεφθαρμένου καθεστώτος
17:18 «Who was Georgios from Patras?*» – Αυστραλός ψάχνει απογόνους ενός στρατιώτη από την Πάτρα
17:08 Καρδίτσα: Μηχανόβιος κατά αστυνομικών και δικαστικών!
17:07 Στο Πεκίνο ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιω. Βενέτης
16:55 Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν
16:49 Χωρίς πάτο το βαρέλι για την Παναχαϊκή, συνετρίβη από την Κόρινθο
16:46 Απάντηση δημοτικής αρχής σε Φωτήλα: «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του…»
16:33 Βατικανό: Ο Πάπας έκανε το τραπέζι σε φτωχούς, τρανσέξουαλ και άστεγους
16:20 Για κακούργημα συνελήφθη πρώην Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού
16:20 Πώς δικαιολογήθηκε η Ράνια Καρατζαφέρη για το «χοντρό» επεισόδιο με αστυνομικούς για αλκοτέστ
16:11 Στον εισαγγελέα οι 4 κατηγορούμενοι για το φόνο Λάλα
16:00 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προσέλαβε εξειδικευμένο τοπογράφο για το Τμήμα Πολεδομίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ