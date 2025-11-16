Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν

Εθιμοτυπική συνάντηση και ενημέρωση για τους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες 2026, που θα πραγματοποιηθούν στην Ταϊβάν είχε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας με τον υπεύθυνο ελληνικών αποστολών και μέλος της ICG, Νίκο Τζανάκο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα αθλητικών εκδηλώσεων, Χρήστος Τσερεντζούλιας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι της διοργάνωσης, οι ευκαιρίες συμμετοχής για τους νέους αθλητές της Αιγιάλειας και οι δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας της πόλης σε διεθνές επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας εξέφρασε τη βούληση του Δήμου να στηρίξει ενεργά τον θεσμό και να προωθήσει τις αξίες του αθλητισμού, της συμμετοχής και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών από όλο τον κόσμο!

