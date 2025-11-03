«Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Δραματική είναι η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, όπου η ευλογιά έχει αποδεκατίσει το ζωικό κεφάλαιο. Πάνω από 30.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε λίγους μήνες, ενώ δεκάδες κτηνοτρόφοι βλέπουν τον κόπο μιας ζωής να χάνεται.

03 Νοέ. 2025 14:58
Pelop News

Το 1/5 του ζωικού κεφαλαίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο νομός πλήττεται επανειλημμένα από ευλογιά, οζώδη δερματίτιδα και καταρροϊκό πυρετό. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, περισσότερα από 20.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, ενώ άλλες 10.000 σφαγές αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Οι οικονομικές απώλειες είναι τεράστιες, με την τοπική κτηνοτροφία να βρίσκεται πλέον στα όριά της.

«Από τον Αύγουστο και μετά η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Υπήρξε εκτόξευση των κρουσμάτων και 130 οικογένειες μένουν χωρίς ζώα, χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Ελπίδα Σιδηροπούλου, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

«Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση. Τα κοπάδια τους έχουν σφαγιαστεί, και όσοι απέμειναν ζουν με τον φόβο ότι θα είναι οι επόμενοι. Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση», προσθέτει.

Οι οικονομικές ζημίες ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Οι παραγωγοί δεν χάνουν μόνο τα ζώα, αλλά και την παραγωγική τους βάση – το γάλα, τα αμνοερίφια, τη δυνατότητα αναπαραγωγής. «Για την πλήρη ανασύσταση ενός κοπαδιού απαιτούνται τουλάχιστον δύο χρόνια», εξηγεί η κ. Σιδηροπούλου, σημειώνοντας πως «οκτώ στους δέκα κτηνοτρόφους βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός κλάδου, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω οικονομικής εξάντλησης».

Η εξάπλωση της νόσου φαίνεται να επιβραδύνεται με την έλευση του κρύου και των βροχών, καθώς –όπως παρατηρεί η πρόεδρος του Συλλόγου– «ο καιρός είναι ο μοναδικός μας σύμμαχος αυτή τη στιγμή. Αν δεν είχαν έρθει οι βροχές, η εξάπλωση θα ήταν ανεξέλεγκτη».

Η κρίση, ωστόσο, έχει βαθύτερες ρίζες. Πριν από δέκα χρόνια, στην Π.Ε. Σερρών υπήρχαν περίπου 350.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή· σήμερα είναι 60.000 λιγότερα, λόγω των συνεχόμενων επιδημιών και της έλλειψης στήριξης.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση καταβολή αποζημιώσεων και καταδικάζουν την πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που –όπως υποστηρίζουν– επιμένει στην εκρίζωση της νόσου χωρίς εμβολιασμούς. Παράλληλα, παρακολουθούν με αγωνία την αυριανή κατάθεση του Action Plan 2 από την ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορά τη δημιουργία συστήματος ελέγχου και διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η έγκριση του σχεδίου θα ανοίξει τον δρόμο για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025, όμως, όπως προειδοποιεί η κ. Σιδηροπούλου, αν απορριφθεί, «θα ζήσουμε τη στιγμή που θα σκοτώσει τη ζωή στον κλάδο».

«Αν δεν υπάρξει ουσιαστική κρατική στήριξη και άμεση έγκριση του Action Plan 2, μιλάμε για κατάρρευση. Η ευλογιά δεν είναι πια απλώς μια ασθένεια, αλλά ένα ακόμη δυνατό χτύπημα σε έναν κλάδο που ματώνει εδώ και χρόνια», καταλήγει η πρόεδρος του Συλλόγου.
*Με την επιφύλαξη έγκρισης δανείου
