Ο ΝΟΠ χρειάζεται ενίσχυση για την παραμονή

Μετά από 7 αγωνιστικές στην Α1 Εθνική πόλο μπορούν να εξαχθούν ορισμένα πρώτα συμπεράσματα για την εικόνα των ομάδων και αυτό που μπορούμε να πούμε για τον ΝΟΠ είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση για να μπόρεσε να διεκδικήσει με πιθανότητες την παραμονή του στην κατηγορία.

Σε ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι, βλέπουμε μια ομάδα η οποία παρότι προηγείται μπροστά στο σκορ δεν μπορεί να κρατήσει το προβάδισμα. Το είδαμε με τα Χανιά, το είδαμε και κόντρα στη Χίο, όπου βρέθηκε να χάνει με 8-6, αλλά οι νησιώτες κατάφεραν να κάνει αντεπίθεση διαρκείας εκμεταλλευόμενο λάθη του ΝΟΠ. Οι δαίμονες χρειάζονται έναν έμπειρο παίκτη που στα δύσκολα θα μπορεί μπροστά και θα βάλει 2 κρίσιμά γκολ που θα βοηθήσει να έρθουν οι πολυπόθητες νίκες.

Το θέμα της ενίσχυσης με έναν παίκτη-δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για παραπάνω- δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους ανθρώπους της διοίκησης οι οποίοι θα συναντηθούν με τον τεχνικό Φωντα Λεμπεση το επόμενο διάστημα για να συζητήσουν ενόψει του Ιανουαρίου.

Αλώστε το θέμα της παραμονής θα κριθεί στην β΄ φάση του πρωταθλήματος, ωστόσο ο ΝΟΠ θα πρέπει να έχει «προίκα» κάποιους βαθμούς από τον πρώτο γύρο που είναι σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



