Ο ΝΟΠ δεν περιμένει τον Εσχαμ και έχει ρίξει «δίχτυα» στη Σερβία
19 Ιαν. 2026 10:31
Pelop News

«Δίχτυα» στη Σερβία έχει απλώσει τις τελευταίες ημέρες η διοίκηση του ΝΟΠ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει το ρόστερ με ξένο παίκτη, καθώς δεν έχει ακόμη υπάρξει απάντηση από τον Σέιφ Εσχάμ και, ως εκ τούτου, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις.

Η πατρινή ομάδα έχει έρθει εδώ και ημέρες σε συμφωνία με τον Αιγύπτιο πρώην παίκτη της ΝΕΠ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί συμβόλαιο, γεγονός που οδηγεί τον ΝΟΠ στην αναζήτηση άλλων επιλογών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προταθεί δύο παίκτες από τη Σερβία, με τη μία περίπτωση να έχει ήδη ξεχωρίσει, ώστε το θέμα να κλείσει εντός της εβδομάδας.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια κίνηση από τον Σέιφ Εσχάμ σήμερα ή αύριο, ο ΝΟΠ δεν προτίθεται να περιμένει άλλο και θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, εκτός απροόπτου, Σέρβου παίκτη, ο οποίος θα κληθεί να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας για την παραμονή της στην Α1 Εθνική κατηγορία.

Στόχος της διοίκησης είναι ο νέος παίκτης να βρίσκεται στην Πάτρα το αργότερο έως το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να τεθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητή και να ενταχθεί στη φιλοσοφία της ομάδας.

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ

Σε ότι αφορά τον νέο προπονητή του ΝΟΠ , τον Βασίλη Κουνδουράκη, έχει πλέον γνωριστεί με όλους τους παίκτες της ανδρικής ομάδας, όμως επειδή είναι επικεφαλής όλων των ακαδημιών  έχει εικόνα και για τα μικρότερα τμήματα.

Ήδη, έχει ξεκινήσει και περνά την φιλοσοφία του στην ομάδα με στόχο να παρουσιαστεί πιο έτοιμη με τη επανέναρξη του πρωταθλήματος, ενώ το μότο του είναι λίγα λόγια και πολλή δουλειά.

Το Σαββατοκύριακο πέρασε με προνοήσεις στο «Πεπανός» για τους «δαίμονες», ωστόσο στο τέλος της εβδομάδας θα δοθούν φιλικά παιχνίδια στις  ομάδες της Αθήνας, είτε στην Πάτρα, είτε στην πρωτεύουσα.

