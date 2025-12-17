Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του

Με αφορμή την ολοκλήρωση του 2025 και την έλευση του νέου έτους η διοίκηση του ΝΟΠ διοργανώνει την Κυριακή χριστουγεννιάτικο πάρτι με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε όλους να ξεσκάσουν μετά το τέλος των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς θυμίζουμε οτι το Σάββατο θα δοθεί το τελευταίο παιχνίδι του έτους για την γυναικεία ομάδα.

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ αναφέρει: «Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 7:00 το βράδυ, ο ΝΟΠ διοργανώνει αποκλειστική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον εντυπωσιακά όμορφο χώρο του κέντρου διασκέδασης και εστίασης W-Rio, στην παραλία του Ρίου.

Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι αθλητές/αθλήτριες, τα παιδιά, οι γονείς, τα μέλη και οι φίλοι του Ομίλου, που επιθυμούν να βρεθούμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να γνωριστούμε.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική και σημαντική προσφορά της διεύθυνσης του Κέντρου W-Rio και της εταρείας Φάκαλος-Catering και αποσκοπεί στην χαρά της επικοινωνίας, την διασκέδαση, αλλά και την οικονομική στήριξη των δράσεων του ΝΟΠ. Αυτά θα συνοδεύονται από μουσική, φαγητό, αναψυκτικά, ποτά, δρώμενα και λαχειοφόρο αγορά με πολλά δώρα.

Προσκλήσεις διατίθενται από την Γραμματεία του ΝΟΠ και τους εφόρους των αθλημάτων.

Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να σας συναντήσουμε την Κυριακή στις 19.00 και να γεμίσουμε με χαρά, μουσική και φωνές τον χώρο του W-Rio».

