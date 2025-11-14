O ΝΟΠ έτοιμος για την κρίσιμη μάχη με τη Χίο

O ΝΟΠ έτοιμος για την κρίσιμη μάχη με τη Χίο
14 Νοέ. 2025 11:09
Pelop News

Μια μέρα έχει απομείνει για το κρίσιμο παιχνίδι της ανδρικής ομάδας όλο του ΝΟΠ η οποία αύριο το μεσημέρι (15.30) υποδέχεται την Χίο για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα θέλει πάση θυσία να πάρει τη νίκη αφενός για να κάνει σεφτέ και αφετέρου να ανέβει ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας, ενω στα συν είναι οτι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα.

Τον αγώνα ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Mαρκοπούλου-Κραβαρίτης.

