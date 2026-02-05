Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη

Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο (7/2) και θα ξεκινήσει στις 18.00.

Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
05 Φεβ. 2026 12:33
Pelop News

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον η προετοιμασία της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ ο οποίο ς το Σάββατο (18.00) υποδέχεται την Ισχυρή Βουλιαγμένη, για την 13η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Τόσο το νέο απόκτημα, ο Μαυροβούνιος Χαντζιτ, όσο και οι υπόλοιποι παίκτες είναι στην διάθεση του τεχνικού και άπαντες δουλεύουν με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν καλύτερος.

Βέβαια, ο αγώνας με την Βουλιαγμένη δεν είναι από αυτούς που υπολογίζονται γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, όμως θα είναι δυνατή προπόνηση ενόψει της κρίσιμης μάχης που έρχεται με τη Χίο, παιχνίδι που οι δαίμονες θα διεκδικήσουν βαθμούς ενόψει της επόμενης φάσης, όπου θα κριθεί η παραμονή.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
