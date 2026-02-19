Ο ΝΟΠ κάλεσμα για την διπλή μάχη στο “Πεπανός”

Κάλεσμα στον κόσμο του για να να δώσει δυναμικό παρόν απευθυνθεί τα τελευταία 24ωρα η διοίκηση του ΝΟΠ η οποία αύριο δίνει δυο σημαντικά παιχνίδια στο «Αντ. Πεπανός» για τα τμήματα πόλο.

Αρχικά οι άνδρες το απόγευμα (19.00) παίζουν με την Γλυφάδα, στην πρεμιέρα της β΄ φάσης με στόχο τη νίκη για να αυξήσουν τις πιθανότητες παραμονής, ενώ στα θετικά είναι οτι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Κουνδουράκη.

Στη συνεχεία τη σκυτάλη παίρνουν οι γυναίκες που παίζουν το βράδυ (20.30) με τη ΝΕΠ στο ντέρμπι της αγωνιστικής και ψάχνουν μόνο νίκη για πολλούς λόγους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



