Ο ΝΟΠ κάνει μίνι προετοιμασία για τους “τελικούς”

Από την στιγμή που δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση το σαββατοκύριακο για την Α1 Εθνική πόλο λόγω του F-4 του Κυπέλλου, η ομάδα του ΝΟΠ έχει την ευκαιρία να κάνει μίνι προετοιμασία.

Ο τεχνικός της ομάδας Β. Κουνδουράκης, δουλεύει σε όλα τα κομμάτια του με τους παίκτες του και παρά τις απουσίες (Αντίοχος, Παπαχριστόπουλος) λόγω τραυματισμών γίνεται δουλειά ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για τους «τελικούς» που έρχονται με ΟΦΘ και Λάρισα.

Πρόκειται για δυο αγώνες που θέλει πάση θυσία το τρίποντο και το θετικό είναι ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουν γυρίσει οι τραυματίες, οποτε αναμένεται ο ΝΟΠ να είναι πάνοπλος για τις κρίσιμες μάχες.

