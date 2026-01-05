Ο ΝΟΠ κλείνει άμεσα ξένο παίκτη

Ο ΝΟΠ κλείνει άμεσα ξένο παίκτη
05 Ιαν. 2026 12:06
Pelop News

Θέμα χρόνου, ίσως και λίγων ημερών, φαίνεται πως είναι να «τρέξουν» μεταγραφικές εξελίξεις στον ΝΟΠ, καθώς η διοίκηση είναι αποφασισμένη να ενίσχυση την ανδρική ομάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας της να παραμείνει στη κατηγορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πατρινή ομάδα έχει ξεχωρίσει δυο περιπτώσεις ξένων παικτών οι όποιοι αγωνίζονται στην περιφέρεια και με τον έναν από αυτούς να είναι σε προχωρημένες περιπτώσεις.
Οι δυο πλευρές είναι πολύ κοντά και απομένουν λεπτομέρειες, ωστόσο υπάρχει πάντα και η άλλη περίπτωση που επίσης «ακτινογραφείται» από τον τεχνικό Φώντα Λεμπέση.
Ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει, όμως λέγεται ότι αμφότεροι είναι παίκτες που έχουν έφεση στο σκοράρισμα, κάτι που λείπει φέτος από την Πατρινή ομάδα.
Στόχος της διοίκησης είναι το θέμα να τελειώσει μέσα στην εβδομάδα ώστε στις αρχές της επόμενες το νέο απόκτημα να βρίσκεται στην Πάτρα και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΝΟΠ.
Από εκεί και πέρα, οι «δαίμονες» μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και άλλα φιλικά προπονητικού χαρακτήρα χωρίς όμως να έχουν «κλειδώσει» ακόμα οι αντίπαλοι και οι ημερομηνίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:08 Κλειστό έως 9 Ιανουαρίου το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας
14:00 Πάτρα: Ε-ΚΤΕΛ-ούνται υποδειγματικά – Υψηλού επιπέδου τα δρομολόγια στον νέο σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
13:51 Πάτρα: Στον Εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του καταστήματος για το φονικό – Ένταση και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο
13:42 Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας
13:34 Κώστας Τσιάρας: Κατανοούμε τα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιούμε την πλειονότητά τους
13:26 Γαλλία: Καταδικάστηκαν 10 άτομα που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας η Μπριζίτ Μακρόν
13:18 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Φουντώνει η οργή στην Ελβετία: «Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;»
13:10 Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας στην Πάτρα
13:02 Πάτρα: Αλλαγή μορφής στο Veso Mare – Νέα εποχή για έναν χώρο-ορόσημο της πόλης
12:54 Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή, θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν
12:46 Συλλήψεις για κλοπές σε Κάτω Αχαΐα και Σαγέικα
12:39 Πάτρα: Καρέ καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης, τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο
12:38 O Mεντβέντεφ προτείνει την απαγωγή του Μερτς: «Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή»
12:30 Κρήτη: Νεκρός 34χρονος στην Ανώπολη Ηρακλείου μετά από έκρηξη καυστήρα
12:22 Στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δανεικός από τον Ολυμπιακό
12:14 Χατζηδάκης για αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο αλλά υπάρχουν νόμοι που προβλέπουν πρόστιμα
12:06 Ο ΝΟΠ κλείνει άμεσα ξένο παίκτη
12:00 Πάτρα: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται τρία άτομα
11:51 Κυρανάκης: Τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι απαρχαιωμένα, το γνωρίζουμε, αυτά παραλάβαμε
11:42 Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με συμβόλαιο 2,5 χρόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ