Ο ΝΟΠ κλείνει άμεσα ξένο παίκτη

Θέμα χρόνου, ίσως και λίγων ημερών, φαίνεται πως είναι να «τρέξουν» μεταγραφικές εξελίξεις στον ΝΟΠ, καθώς η διοίκηση είναι αποφασισμένη να ενίσχυση την ανδρική ομάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας της να παραμείνει στη κατηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πατρινή ομάδα έχει ξεχωρίσει δυο περιπτώσεις ξένων παικτών οι όποιοι αγωνίζονται στην περιφέρεια και με τον έναν από αυτούς να είναι σε προχωρημένες περιπτώσεις.

Οι δυο πλευρές είναι πολύ κοντά και απομένουν λεπτομέρειες, ωστόσο υπάρχει πάντα και η άλλη περίπτωση που επίσης «ακτινογραφείται» από τον τεχνικό Φώντα Λεμπέση.

Ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει, όμως λέγεται ότι αμφότεροι είναι παίκτες που έχουν έφεση στο σκοράρισμα, κάτι που λείπει φέτος από την Πατρινή ομάδα.

Στόχος της διοίκησης είναι το θέμα να τελειώσει μέσα στην εβδομάδα ώστε στις αρχές της επόμενες το νέο απόκτημα να βρίσκεται στην Πάτρα και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΝΟΠ.

Από εκεί και πέρα, οι «δαίμονες» μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και άλλα φιλικά προπονητικού χαρακτήρα χωρίς όμως να έχουν «κλειδώσει» ακόμα οι αντίπαλοι και οι ημερομηνίες.

