O ΝΟΠ κλείνει Μαυροβούνιο φουνταριστό

Ο κύβος ερρίφθη και η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ αναμένεται να ενισχυθεί με ξένο παίκτη για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος της Water Polo League.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΠτΔ», η πατρινή ομάδα έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με έναν 21χρονο Μαυροβούνιο φουνταριστό, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το όνομα του παίκτη κρατείται –προς το παρόν– μυστικό από τους ανθρώπους του ΝΟΠ, οι οποίοι αναμένουν την υπογραφή του συμβολαίου του, ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά «κλείσει» και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά, προκειμένου να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση.

Χωρίς να έχουν διαρρεύσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο τεχνικός της ομάδας, Βασίλης Κουνδουράκης, έχει συλλέξει θετικά στοιχεία για τον νεαρό πολίστα, στον οποίο ποντάρει πολλά. Η απόκτηση φουνταριστού αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τους «δαίμονες», καθώς πρόκειται για μία θέση που «πονούσε» ιδιαίτερα, παρά τις προσπάθειες του πρώην προπονητή να ανακατέψει συχνά την τράπουλα.

Αφενός η ενίσχυση του ρόστερ και αφετέρου το γεγονός ότι πλέον η ομάδα δείχνει να έχει αποκτήσει χημεία, δημιουργούν προσδοκίες πως ο ΝΟΠ θα παρουσιαστεί πιο δυνατός στη συνέχεια του πρωταθλήματος, με στόχο τη συγκομιδή βαθμών που θα του δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει με αυξημένες πιθανότητες την παραμονή του μέσω των play-outs.

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ

Παράλληλα, η προετοιμασία συνεχίζεται με καθημερινές προπονήσεις, με τον Βασίλη Κουντουράκη να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους,

Μάλιστα, ο ΝΟΠ έκλεισε δυνατό φιλικό για την Πέμπτη, όταν ο ΝΟΠ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Εθνικό για να διαπιστώσει σε ποια κατάσταση βρίσκεται.

Στόχος είναι να δοθούν ένα έως δύο ακόμη φιλικά παιχνίδια επί αθηναϊκού εδάφους, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω δοκιμές, ενόψει και της έλευσης του Μαυροβούνιου πολίστα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



