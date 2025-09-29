Ο ΝΟΠ Κυριακή με Εθνικό και η μάχη στη TV

Από σήμερα, οι παίκτες του ΝΟΠ αφήνουν πίσω το τουρνουά του ΣΕΔΥ και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στο εκτός έδρας παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Εθνικό που θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και θα ξεκινήσει στις 18.15.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ και έτσι οι φίλοι του ΝΟΠ θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την παρθενική μάχη της ομάδας τους στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής.

