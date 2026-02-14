Ο ΝΟΠ λύγισε στη Χίο και πηγαίνει στην επόμενη φάση με 4 βαθμούς

Ο ΝΟΠ λύγισε στη Χίο και πηγαίνει στην επόμενη φάση με 4 βαθμούς
14 Φεβ. 2026 20:12
Pelop News

Ένα 8λεπτο άντεξε η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας με 17-5 από την Χίο, για την 14η αγωνιστική της Water Polo League και έτσι τερματίζει στην Α΄ φάση με 4 βαθμούς και με αυτούς θα βρεθεί στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος.

Η διαφορά δυναμικότητας ηταν μεγάλη ανάμεσα στις δυο ομάδες, ο ΝΟΠ πάλεψε όσο μπορούσε στο 1ο οχταλεπτο, όμως στο δεύτερο δέχτηκε σερί 5-0 και κάπου εκεί τελειώσει η αναμέτρηση με τη Χιο να κρατά το προβάδισμα εύκολα μέχρι το τέλος.

Ο ΝΟΠ κατατάσσεται 7ος στη βαθμολογία του Α’ Ομίλου της Α’ φάσης, ισόβαθμος με τον 8ο ΝΟ Χανίων στους 4 βαθμούς, με τους οποίους μπαίνει στο Β2 γκρουπ της Β’ φάσης.

Τα 8λεπτα: 3-1, 5-0, 5-3, 4-1.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Καβουσανός, Μπιοκάνιν , Π. Σιαμάς 1, Ανδρικόπουλος 1, Κανελλόπουλος 1. Χάντζιτς 1, Λαμπάτος 1, Αντίοχος 1.

