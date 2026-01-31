Ο ΝΟΠ με Χαντζίτ κόντρα στο Παλαιό Φάληρο

Η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη δράση με τα επίσημα παιχνίδια, καθώς επαναρχίσει το πρωτάθλημα Ο ΝΟΠ θα παίξει αύριο το απόγευμα (18.15) εκτός έδρας με το Παλαιό Φάληρο με στόχο να πάρει τη νίκη και να μπει με το «δεξί» στο 2026.

Σύμμαχος για την ομάδα του Κουνδουράκη είναι ότι θα έχει διαθέσιμο και τον Μελντιν Χαντζίτ του οποίου εκδόθηκε χθες το δελτίο του και θα παίξει τον αυριανό αγώνα.

Οι «δαίμονες» θα ολοκληρώσουν σήμερα την προετοιμασία τους και αύριο το πρωί θα αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα, ενώ τον αγώνα θα σφυρίξουν οι Σταυρίδης-Μπιράκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



