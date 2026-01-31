Ο ΝΟΠ με Χαντζίτ κόντρα στο Παλαιό Φάληρο

Ο ΝΟΠ με Χαντζίτ κόντρα στο Παλαιό Φάληρο
31 Ιαν. 2026 10:06
Pelop News

Η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη δράση με τα επίσημα παιχνίδια, καθώς επαναρχίσει το πρωτάθλημα Ο ΝΟΠ θα παίξει αύριο το απόγευμα (18.15) εκτός έδρας με το Παλαιό Φάληρο με στόχο να πάρει τη νίκη και να μπει με το «δεξί» στο 2026.

Σύμμαχος για την ομάδα του Κουνδουράκη είναι ότι θα έχει διαθέσιμο και τον Μελντιν Χαντζίτ του οποίου εκδόθηκε χθες το δελτίο του και θα παίξει τον αυριανό αγώνα.

Οι «δαίμονες» θα ολοκληρώσουν σήμερα την προετοιμασία τους και αύριο το πρωί θα αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα, ενώ τον αγώνα θα σφυρίξουν οι Σταυρίδης-Μπιράκης.

