O NOΠ πάλεψε, αλλά έχασε από τη Χίο και μένει χωρίς νίκη

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι η ομάδα πόλο του ΝΟΠ ηττήθηκε εντός έδρας, με 13-12 από τη Χίο, για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής και παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Η πατρινή ομάδα με μόλις μια ισοπαλία είναι στη τελευταία θέση της βαθμολογία και ίσως χρειάζεται ενίσχυση για να διεκδικήσει με καλύτερους πιθανότητες την παραμονή στη κατηγορία.

Το αποτέλεσμα σε ένα βαθμό αδικεί την πατρινή ομάδα η οποία προηγήθηκε με 8-6 στα τέλη του τρίτου 8λεπτου, αλλά σε εκείνο το σημείο η Χίος που έχει πιο εμπείρους παίκτες έκανε αντεπίθεση και προηγήθηκε με 13-10.

Ο ΝΟΠ δεν το έβαλε κάτω, έκανε την αντεπίθεση του, μείωσε σε 1-312 και στην τελευταία επίθεση είχε την ευκαιρία να πάριε την ισοφάριση με το σουτ ου Παπαχριστόπουλου, αλλά απέκρουσε ο Καρακούρος που κράτησε το 12-3 για τους νησιώτες.

Είναι κρίμα πάντως γιατί η πατρινή ομάδα στο σημερινό αγώνα έδειξε καλά δείγματα γραφής, όμως κάποια λάθη προς το τέλος ήταν αυτά που στοιχεία με τον τερματοφύλακα Βασίλη Καβουσανό να κάνει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι.

Τα 8λεπτα: 3-4, 5-5,8-8. 12-13.

ΝΟΠ (Λεμπέσης): Καβουσανός, Ανδρικόπουλος 4, Παπαχριστόπουλος 2, Λαμπάτος 2, Παπαδημητρίου 1, Μπιοκάνιν 3, Kανελλόπουλος, Κρεμανταλάς, Π. Σιαμάς, Γ. Σιαμάς.

