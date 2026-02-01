Ο ΝΟΠ πάλεψε, αλλά λύγισε από το Φάληρο και μπήκε με ήττα στο 2026

01 Φεβ. 2026 20:15
Με το… αριστερό μπήκε στο 2026 η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία άντεξε ένα ημίχρονο και στη συνέχεια έχασε εκτός έδρας, με 18-11 από το ενισχυμένο Παλαιό Φάληρο, στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής με αποτέλεσμα να παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ντεμπούτο για την πατρινή ομάδα έκανε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Χαντζίτ ο οποίος για πρώτο αγώνα έδειξε καλά στοιχεία και σκόραρε δυο γκολ, όμως η ουσία είναι ότι οι «δαίμονες» πρέπει να αρχίσουν να κατακτούν βαθμούς.

Τα 8λεπτα: 4-2, 5-5, 5-3, 4-1.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Καβουσανός, Μπιοκάνιν 3, Κανελλόπουλος 3, Λαμπάτος 3, Χαντζίτ 2, Π. Σιαμάς, Γ. Σιαμάς, Αντίοχος, Παπαχριστόπουλος.

