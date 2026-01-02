Ο ΝΟΠ πιστός και φέτος στο έθιμο

Πιστή και φέτος στο έθιμο παραμένει η διοίκηση του ΝΟΠ η οποία σήμερα ανακοίνωσε ότι θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα της εορτής των Φώτων, στο ανοιχτό κολυμβητήριο.

Μάλιστα, πριν θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων και στη συνέχεια θα γίνουν και οι ετήσιες βραβεύσεις σε αθλητές και παράγοντες που ξεχώρισαν το 2025.

