Ο ΝΟΠ πρεμιέρα στην Α1 Εθνική με εκτός έδρας δοκιμασία κοντά σε Εθνικό

Με αλλαγμένο ρόστερ σε σχέση με πέρσι και νέο… καπετάνιο τον Φώντα Λεμπέση, η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ ρίχνεται στην μάχη του πρωταθλήματος και θα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα (18.15) εκτός έδρας, με τον Εθνικό.

Η πατρινή ομάδα έχει προχωρήσει σημαντική ανανέωση σε σχέση με πέρσι, φέτος διαθέτει έναν ξένο, τον Σέρβο Μπιόκανιν και κράτησε μερικά σημαντικά «γρανάζια» από το περσινό ρόστερ (Κανελλόπουλος, Καβουσανός, Ανδρικόπουλος, Παπαχριστόπουλος κ.α.), ενώ προώθησε και πάλι παιδιά από τις ακαδημίες.

Οι «δαίμονες» θα αγωνιστούν για τρίτη σερί σεζόν στην Α1 Εθνική με στόχο την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Φωντας Λεμπέσης, τόνισε: «Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι, όμως θα πάμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να πάρουμε τη νίκη για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα».

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες και η αποστολή αναχωρεί σήμερα το πρωί για την Αθήνα.

