Ο ΝΟΠ πρεμιέρα στις 4 Οκτωβρίου με Εθνικό

Αν και ακόμα η ΚΟΕ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Ανδρών, εν τούτοις έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνουν τα παιχνίδια της πρεμιέρας.

Η ομάδα του ΝΟΠ θα αγωνιστεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου εκτός έδρας με αντίπαλο τον Εθνικό και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 16.00.

Οι «δαίμονες» θα αγωνιστούν επίσης εκτός έδρας, την 2η αγωνιστική, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟ, στις 11 Οκτωβρίου και το πρώτο εντός θα γίνει το Σάββατο 18/10, όπου θα υποδεχτούν τα Χανιά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



