Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα

Ένα νέο οικονομικό ορόσημο για την αμερικανική πολιτική. Κατά την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύναψη μιας «μεγάλης» εμπορικής συμφωνίας με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Λι Τζε-μιουνγκ.

«Το κάναμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, χαιρετίζοντας μια «εξαιρετική συνάντηση». Αργότερα, κατά τη διάρκεια δείπνου στο περιθώριο της συνόδου της APEC, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα οριστικοποίησαν τη συνεργασία τους και συζήτησαν θέματα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο του Νοτιοκορεάτη προέδρου, Κιμ Γιονγκ-μπεόμ, η συμφωνία προβλέπει μείωση των τελωνειακών δασμών στο 15% στον τομέα των αυτοκινήτων, καθώς και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα νοτιοκορεατικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων — εκ των οποίων 200 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν στον ψηφιακό τομέα και 150 δισεκατομμύρια στη ναυπηγική βιομηχανία.

Ένα κρίσιμο βιομηχανικό διακύβευμα

Η συμφωνία αυτή βάζει τέλος σε μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων για τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα, που παρέμεναν σε εκκρεμότητα από τον Ιούλιο. Εκείνη την περίοδο, ο Τραμπ είχε ήδη αποδεχθεί τη μείωση των δασμών στα νοτιοκορεατικά προϊόντα, με αντάλλαγμα μαζικές επενδύσεις της Σεούλ στις ΗΠΑ και αυξημένες αγορές αμερικανικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Νότια Κορέα επιδίωκε να εξασφαλίσει αυτή τη συμφωνία ζωτικής σημασίας για την οικονομία της, καθώς οι εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των πωλήσεών της στο εξωτερικό — δηλαδή το 27% των συνολικών εξαγωγών της προς την αμερικανική αγορά.

Ο πρόεδρος Λι είχε διευκρινίσει ότι 150 δισεκατομμύρια δολάρια από το σύνολο των επενδύσεων θα διατεθούν στη ναυπηγική βιομηχανία, έναν τομέα-κλειδί για τη Σεούλ, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ναυπηγική δύναμη παγκοσμίως μετά την Κίνα. Η επιλογή αυτή ευθυγραμμίζεται και με την πρόθεση του Τραμπ να ενισχύσει τη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές εσωτερικές δυσκολίες.

Συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί αύριο με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, για συνομιλίες διάρκειας τριών έως τεσσάρων ωρών.

Η πολυαναμενόμενη αυτή συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια του ίδιου δείπνου, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη βελτίωση της κατάστασης με τη Βόρεια Κορέα, δηλώνοντας ότι «πιστεύει σε θετικές εξελίξεις» τους επόμενους μήνες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



