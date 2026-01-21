Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός: Αιχμές σε Ευρώπη και Βρετανία για ενέργεια και γεωπολιτική – Τι είπε για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο προσκήνιο με μια ομιλία στο Νταβός, όπου συνδύασε επαίνους για την αμερικανική οικονομία με αιχμές κατά ευρωπαϊκών χωρών για την ενεργειακή τους πολιτική και τη γεωπολιτική στάση τους.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Βόρεια Θάλασσα, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα του κόσμου, παραμένει ανεκμετάλλευτη. «Δεν έχουν καν βρει το πετρέλαιο. Η Βόρεια Θάλασσα είναι απίστευτη, αλλά δεν επιτρέπουν γεωτρήσεις με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον», τόνισε, ενώ χαρακτήρισε τις τιμές ενέργειας «καταστροφικά υψηλές».

Επίσης, επανέφερε το θέμα της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτησή της από τις ΗΠΑ, επικαλούμενος ιστορικά παραδείγματα απόκτησης εδαφών και θέτοντας το ζήτημα στο πλαίσιο της παγκόσμιας ασφάλειας και προστασίας από Κίνα και Ρωσία.

Από την πλευρά της Γερμανίας, ο Τραμπ επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς για την ενεργειακή πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι η χώρα παράγει σήμερα 22% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το 2017 και ότι οι τιμές ρεύματος είναι 64% υψηλότερες. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των ανεμογεννητριών, λέγοντας ότι προκαλούν οικονομικές απώλειες και δεν καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες.

Κατά την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη στρατηγική των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα, αναφέροντας την ιστορική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την πρόσφατη συνδρομή της Βενεζουέλας, ενώ επανέλαβε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στην οικονομία, με τον πληθωρισμό στο 1,6% και την ανάπτυξη για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 στο 5,4%.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την Ουκρανία, ενώ οι ΗΠΑ «δεν θα τρέξουν για αυτή». Παρά τις επικρίσεις, δεν παρέλειψε να εκφράσει σεβασμό για τη Δανία και τη Γροιλανδία, αλλά και να ασκήσει κολακείες στον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γιένς Στολτενμπεργκ.

Η ομιλία συνδύασε επίθεση σε πολιτικές άλλων χωρών με αυτοπροβολή των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του, σε έναν λόγο που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν προκλητικό αλλά και στρατηγικά στοχευμένο, καθώς αγγίζει τόσο ενεργειακά όσο και γεωπολιτικά ζητήματα με σημαντική απήχηση στην Ευρώπη και τη Δύση συνολικά.

Τραμπ για Γροιλανδίας: Θέλουμε αυτό το κομμάτι γης για να χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome

«Το μόνο που ζητάμε από την Δανία είναι αυτό το κομμάτι γης στο οποίο θα χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome. Εμείς χτίσαμε και το Iron Dome στο Ισραήλ και έχω πει δεκάδες φορές στον «Μπίμπι»σταμάτα να παίρνεις τα εύσημα για κάτι που εμείς με δική μας τεχνολογία φτιάξαμε!!!» είπε ο Τραμπ, σχετικά με τις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία.

Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι θέλουν συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία θέλει και ο Ζελένσκι τον οποίο συνάντησα εδώ σήμερα. Βοηθώ την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Αυτό που ζητάω εγώ, είναι ένα κομμάτι πάγκου. Για την Παγκόσμια Ειρήνη είναι ένα πολύ μικρό αίτημα σχετικά με όσα όσα έχουμε κάνει για όλους εσάς» είπε ο Τραμπ.

