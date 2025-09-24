Ο Ντούσκος με κορυφαία επίδοση στα ημιτελικά του Παγκόσμιου

Ο Στέφανος Ντούσκος συνεχίζει εντυπωσιακά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης από τα Γιάννενα εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην 3η προημιτελική σειρά, όπου τερμάτισε πρώτος με χρόνο 7:10.80, αφήνοντας αρκετά πίσω τον Ουρουγουανό Μπρούνο Σεντάρο Μπερτόλο (7:15.48). Μάλιστα, η επίδοση του Ντούσκου ήταν και η κορυφαία των προημιτελικών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του.

Ο Ντούσκος θα επιστρέψει στη δράση την Παρασκευή (26/9), όταν θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

