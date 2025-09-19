Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Σημείο Μηδέν

Στη Νέα Υόρκη, ο Πατριάρχης τόνισε την «αέναη αποστολή» του ναού και συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Σημείο Μηδέν
19 Σεπ. 2025 10:06
Pelop News

Στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται η αποστολική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ. Ο Πατριάρχης χοροστάτησε στη Δοξολογία στον Ελληνορθόδοξο Ναό και Εθνικό Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, στο Μανχάταν, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην «αέναη αποστολή» του ναού, τονίζοντας ότι το πλήθος πιστών και επισκεπτών που βρίσκουν παρηγοριά στον Άγιο Νικόλαο δείχνει ότι «από τον Βόσπορο μέχρι τον ποταμό Χάντσον είμαστε όλοι πολίτες μιας γης που είναι το σπίτι όλων μας».

Μετά την εκδήλωση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την έδρα του ΟΗΕ, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, οι Μητροπολίτες Θεοδώρητος και Μάξιμος, ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, καθώς και ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλούτσος από τον Οικουμενικό Θρόνο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
18:17 Αυτοκίνητο σε τυλίχτηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό
18:00 Πάτρα: Αγώνας δρόμου για αντιπλημμυρικά – Μάχη με το χρόνο σε μπάλα, Ξερόλακκα και Βούντενη
17:53 «Τρέχα, με σκοτώσανε», συγκλονίζει 81χρονη για την επίθεση που δέχτηκε σε σχολή οδηγών στον Πειραιά
17:52 Κομισιόν για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν συντρέχει λόγος αναστολής χρηματοδότησης» – Ποια η κρίσιμη προθεσμία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ