Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Σημείο Μηδέν

Στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται η αποστολική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ. Ο Πατριάρχης χοροστάτησε στη Δοξολογία στον Ελληνορθόδοξο Ναό και Εθνικό Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, στο Μανχάταν, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην «αέναη αποστολή» του ναού, τονίζοντας ότι το πλήθος πιστών και επισκεπτών που βρίσκουν παρηγοριά στον Άγιο Νικόλαο δείχνει ότι «από τον Βόσπορο μέχρι τον ποταμό Χάντσον είμαστε όλοι πολίτες μιας γης που είναι το σπίτι όλων μας».

Μετά την εκδήλωση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την έδρα του ΟΗΕ, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, οι Μητροπολίτες Θεοδώρητος και Μάξιμος, ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, καθώς και ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλούτσος από τον Οικουμενικό Θρόνο.

