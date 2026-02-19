Ο Ολυμπιακός χαλαρά προκρίθηκε στον τελικό και…περιμένει τον Παναθηναϊκό

Νίκησε 91-67 το Μαρούσι

Ο Ολυμπιακός χαλαρά προκρίθηκε στον τελικό και...περιμένει τον Παναθηναϊκό
19 Φεβ. 2026 19:10
Pelop News

Χαλαρά στον τελικό του Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης προκρίθηκε ο Ολυμπιακός.

Γερμανία: Κατηγορείται για κλοπή διαιτητής που ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε γήπεδο

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε 91-67 του Αμαρουσίου στον ημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (20:00) για την κούπα στον τελικό με τον Παναθηναϊκό ή τον Ηρακλή.

O αγώνας

Τα τρίποντα έδωσαν τον τόνο στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Οι “ερυθρόλευκοι” μπήκαν στο παιχνίδι με 5/6 τρίποντα και έκλεισαν την περίοδο με 7/11 ανεβάζοντας τον δείκτη της διαφοράς νωρίς στο +15 (6-21, 5’50”) με τους “κιτρινόμαυρους” να αναζητούν λύσεις.

Ο Ολυμπιακός “έψαξε” στον πάγκο του νωρίς στην αναμέτρηση με το Μαρούσι να προσπαθεί κατεβάσει τον δείκτη της διαφοράς με το 17-36 (13′) να γίνεται 24-36 (14’05”). Ο Νετζήπογλου έγραψε το 26-42 από τη γραμμή και ο Παπανικολάου το 30-48 (19′) με το ημίχρονο να κλείνει 33-48.

Το τρίποντο του Τουλιάτου έγραψε το 39-53 λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Κινγκ το 44-55 (25’43”) και ο Κουζέλογλου το 49-59 (28′). Δύο καρφώματα από Φουρνιέ και Χολ διαμόρφωσαν το 51-65 για να νικήσει το χρόνο για το 53-65 ο Κουζέλογλου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο μπήκε με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα βήμα μπροστά (55-73, 32′) με τρίποντα από τους Πίτερς και Μόρις και να στέλνει την διαφορά στο +20 (55-75) με τον Βεζένκοβ να ευστοχεί από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Οι “ερυθρόλευκοι’ δεν κοίταξαν ξανά πίσω και έφτασαν στη νίκη με 91-67.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Συμεωνίδης-Μπακάλης/Τσιμπούρης.

Δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Παπάς, Καρακώστας 2, Μέικον 4, Σάλας 12 (2), Τουλιάτος 5 (1), Κινγκ 9 (3), Καλαϊτζάκης Γ. 6, Ουίλιαμς 9, Κουζέλογλου 12 (2), Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2), Ντιλικίνα 3 (1), Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 11 (2), Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 12 (4), Νετζήπογλου 4, Πίτερς 9 (3), Μιλουτίνοφ 6, Χολ 10, Φουρνιέ 8 (2).

*Στις 20.00 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός, Ηρακλής-Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να αποτελούν το μεγάλο φαβορί για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό.

