Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague (22:00, Novasports Prime) .
Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από ήττα από την Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και βρίσκονται στο 2-2 της κατάταξης της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Μακάμπι βρίσκεται στο 1-3, προερχόμενη από βαρύ αποτέλεσμα κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Πειραιά ταξίδεψε στην σερβική πρωτεύουσα δίχως τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.
Το σημερινό πρόγραμμα
Dubai BC – Μπαρτσελόνα (19:00, Novasports 5)
Ζάλγκιρις – Αρμάνι (20:00, Novasports Start)
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν (20:45, Novasports 4)
Μακάμπι – Ολυμπιακός (22:00, Novasports Prime).
