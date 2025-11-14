Ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι

Ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι
14 Νοέ. 2025 10:48
Η 11η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίζεται την Παρασκευή (14/11), με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία (21:30, Novasports Prime)

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια σπουδαία εντός έδρας νίκη κόντρα στην Ζάλγκιρις (95-78), όπως και η Αρμάνι με τη νίκη της επί της Βιλερμπάν στο Μιλάνο(80-72).

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο 7-3 με 3 σερί νίκες, όπως και η ομάδα του Μεσίνα, η οποία βρίσκεται στο 5-5.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 17.00: Ελλάδα – Γεωργία, Προκριματικά Euro Κ21.
Sport24.gr, 17.00: 40 Minutes EuroLeague, Εκπομπή.
Novasports Start, 18.00: Ντουμπάι – Ζαλγκίρις Κάουνας, Euroleague.
Novasports 5HD, 19.00: Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου, Euroleague.
Novasports 1HD, 19.00: Φινλανδία – Μάλτα, UEFA World Cup Qualifiers.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 19.00: Μίλων – Πανιώνιος ΓΣΣ, Volley League Ανδρών.
Novasports Prime, 20.30: Playmakers, Εκπομπή.
Novasports 6HD, 21.00: Βιλερμπάν – Παρτίζαν, Euroleague.
Novasports 2HD, 21.00: UEFA European Qualifiers Tonight, Εκπομπή.
Novasports Prime, 21.30: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός, Euroleague.
Novasports 4HD, 21.30: Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια, Euroleague.
Novasports Premier League, 21.45: Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία, UEFA World Cup Qualifiers.
Novasports Extra 1, 21.45: Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο, UEFA World Cup Qualifiers.
Novasports Start, 21.45: Κροατία – Νήσοι Φερόες, UEFA World Cup Qualifiers.
Novasports 3HD, 21.45: Λουξεμβούργο – Γερμανία, UEFA World Cup Qualifiers.
Novasports 2HD, 21.45: UEFA European Qualifiers, Λεπτό προς Λεπτό.
Novasports 1HD, 21.45: Πολωνία – Ολλανδία, UEFA World Cup Qualifiers.
Novasports 2HD, 23.45: UEFA European Qualifiers Tonight, Εκπομπή.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 04.30: Βενεζουέλα – Νιγηρία, Διεθνής Φιλικός Αγώνας.

