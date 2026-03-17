Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη EuroLeague. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, σε μία αναμέτρηση που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Δεκέμβρη, αλλά είχε αναβληθεί, με αποτέλεσμα να κάνει τζάμπολ απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (21:15, Novasports Prime)

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται μόνη πρώτη στην κατάταξη της EuroLeague με 22-8, ενώ εκείνη του Γιώργου Μπαρτζώκα στο 20-11.

Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες δεν μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους παίκτες που αποκτήθηκαν μετά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία του αγώνα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, ενώ η Φενέρ δίχως τους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα.

Εκτός για την τουρκική ομάδα είναι και οι τραυματίες Νικολό Μέλι και Ντέβον Χολ.

Απόψε διεξάγονται και οι εξ αναβολής αναμετρήσεις Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί και Παρτίζαν – Dubai BC.

Το σημερινό πρόγραμμα

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (17:00, Novasports Prime)

Παρτίζαν – Dubai BC (21:00, Novasports 4)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (21:15, Novasports Prime)

