Ο ΟΟΣΑ αναθεωρεί προς το πάνω τις πρόβλεψες για την παγκόσμια οικονομία

Για την ευρωζώνη ο Οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη 1,2% για το 2025 από 1% στην πρόβλεψη του Ιουνίου. Για το 2026 προβλέπεται χαμηλότερη ανάπτυξη 1% έναντι της πρόβλεψης του Ιουνίου για συρρίκνωση 0,2%

23 Σεπ. 2025 12:54
Θετικά μηνύματα από τον τομέα της οικονομίας, καθώς προς τα πάνω αναθεωρεί ο  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, καθώς πολλές οικονομίες εμφανίζονται πιο ανθεκτικές από το αναμενόμενο μέχρι στιγμής φέτος.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πλέον παγκόσμια ανάπτυξη 3,2% για το τρέχον έτος, σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Ιουνίου για 2,9%. Οι προβλέψεις για το 2026 παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,9%. Αυτό θα σήμαινε επιβράδυνση σε σχέση με την ανάπτυξη 3,3% που παρατηρήθηκε το 2024.

Οι προσδοκίες για την ανάπτυξη των ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα πάνω, στο 1,8% για το 2025, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Ιουνίου για 1,6%. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να σημαίνει σημαντική πτώση σε σχέση με την ανάπτυξη 2,8% του 2024. Ο οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη 1,5% για τις ΗΠΑ το 2026.

Για την ευρωζώνη ο Οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη 1,2% για το 2025 από 1% στην πρόβλεψη του Ιουνίου. Για το 2026 προβλέπεται χαμηλότερη ανάπτυξη 1% έναντι της πρόβλεψης του Ιουνίου για συρρίκνωση 0,2%

«Η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του 2025, ειδικά σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες», ανέφερε ο οργανισμός σε νέα έκθεσή του.

«Η βιομηχανική παραγωγή και το εμπόριο υποστηρίχθηκαν από την πρόωρη εφαρμογή υψηλότερων δασμών. Οι ισχυρές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσαν τα αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η δημοσιονομική στήριξη στην Κίνα υπερκάλυψε την αρνητική επίδραση των εμπορικών αντιξοοτήτων και της αδυναμίας της αγοράς ακινήτων», σημείωσε.

Στις ευρωπαϊκές οικονομίες, αναφέρεται στην έκθεση, οι αυξημένες εμπορικές τριβές και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναμένεται να αντισταθμιστούν σε κάποιο βαθμό από τις ευνοϊκότερες πιστωτικές συνθήκες, με την ανάπτυξη στην ευρωζώνη να προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 1,2% το 2025 και 1,0% το 2026.

Η δημοσιονομική επέκταση αναμένεται να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα στη Γερμανία, αλλά η αναμενόμενη εξυγίανση τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ιταλία θα επιβραδύνει την ανάπτυξη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, τα υψηλότερα εμπορικά κόστη και η αβεβαιότητα αναμένεται επίσης να επιβραδύνουν την εξωτερική και την εγχώρια ζήτηση, με την ανάπτυξη να προβλέπεται να μειωθεί από 1,4% το 2025 σε 1,0% το 2026.

Ο αντίκτυπος των δασμών δεν έχει ακόμη φανεί

Ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές», καθώς οι επενδύσεις και το εμπόριο συνεχίζουν να πλήττονται από υψηλά επίπεδα πολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένους δασμούς.

Οι εκτεταμένοι δασμοί στα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο, μετά από μήνες αλλαγών στην πολιτική, προσωρινών παύσεων και απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν πλέον δασμολογικούς συντελεστές που φτάνουν το 50% στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ, ενώ ορισμένες εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπραγματευτούν εμπορικά πλαίσια.
