Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση

Συνεχίζεται η ενίσχυση για την ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία μετά τον Βικάτο ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Γκότση.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΘΑ αναφέρει: «Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύει το ρόστερ του με την πολύτιμη εμπειρία του Παναγιώτη Γκότση, ο οποίος έρχεται στην ομάδα μας από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών.

​Ο Παναγιώτης φέρνει στον σύλλογο μας την πολυετή εμπειρία του από τον χώρο της υδατοσφαίρισης, έχοντας αγωνιστεί για πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Α1 Εθνικής Κατηγορίας.

​Η παρουσία του στο ρόστερ είναι κρίσιμη για να προσδώσει βάθος και σταθερότητα σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Η ποιότητά του και η γνώση του υψηλού επιπέδου θα βοηθήσουν την ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Α2.

​Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Γκότση στην οικογένεια της ομάδας και του ευχόμαστε μια γεμάτη επιτυχίες σεζόν”!

