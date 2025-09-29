Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση

Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
29 Σεπ. 2025 12:45
Pelop News

Συνεχίζεται η ενίσχυση για την ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία μετά τον Βικάτο ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Γκότση.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΘΑ αναφέρει: «Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύει το ρόστερ του με την πολύτιμη εμπειρία του Παναγιώτη Γκότση, ο οποίος έρχεται στην ομάδα μας από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών.

​Ο Παναγιώτης φέρνει στον σύλλογο μας την πολυετή εμπειρία του από τον χώρο της υδατοσφαίρισης, έχοντας αγωνιστεί για πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Α1 Εθνικής Κατηγορίας.

​Η παρουσία του στο ρόστερ είναι κρίσιμη για να προσδώσει βάθος και σταθερότητα σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Η ποιότητά του και η γνώση του υψηλού επιπέδου θα βοηθήσουν την ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Α2.

​Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Γκότση στην οικογένεια της ομάδας και του ευχόμαστε μια γεμάτη επιτυχίες σεζόν”!

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
12:45 Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα – Χωρίς αλλαγές και με λίγες καταθέσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ