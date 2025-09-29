Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
Συνεχίζεται η ενίσχυση για την ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία μετά τον Βικάτο ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Γκότση.
Η ανακοίνωση του ΟΠΑΘΑ αναφέρει: «Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύει το ρόστερ του με την πολύτιμη εμπειρία του Παναγιώτη Γκότση, ο οποίος έρχεται στην ομάδα μας από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών.
Ο Παναγιώτης φέρνει στον σύλλογο μας την πολυετή εμπειρία του από τον χώρο της υδατοσφαίρισης, έχοντας αγωνιστεί για πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Α1 Εθνικής Κατηγορίας.
Η παρουσία του στο ρόστερ είναι κρίσιμη για να προσδώσει βάθος και σταθερότητα σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Η ποιότητά του και η γνώση του υψηλού επιπέδου θα βοηθήσουν την ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Α2.
Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Γκότση στην οικογένεια της ομάδας και του ευχόμαστε μια γεμάτη επιτυχίες σεζόν”!
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News