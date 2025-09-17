Ο ΟΠΑΘΑ κράτησε και τον Αν. Εμερετλή

Μια ακόμα προσθήκη για την ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία ανακοίνωσε την παραμονή του Ανδρέα Εμερετλή για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση: «​Ο ΟΠΑΘΑ συνεχίζει να διατηρεί στο ρόστερ του παίκτες-κλειδιά, ανακοινώνοντας την παραμονή του έμπειρου Ανδρέα Εμερετλή.

​Ο Ανδρέας ήρθε στην ομάδα μας το 2023 και αμέσως συνέβαλε καθοριστικά στην ανοδική μας πορεία. Αγωνιζόμενος στη θέση του αμυντικού, ξεχωρίζει για την αγωνιστικότητά του και την εμπειρία του στο πόλο και στην κατηγορία.

​Πέρα από τις ικανότητές του μέσα στο νερό, ο Ανδρέας είναι γνωστός για τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, κάτι που τον καθιστά πολύτιμο μέλος της οικογένειας του ΟΠΑΘΑ.

​Ο Ανδρέας Εμερετλής δηλώνει «παρών» και στην Α2, έτοιμος για νέες μάχες και μεγάλες επιτυχίες”!

