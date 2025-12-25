Ο ΟΣΕ εξετάζει σύνδεση με το λιμάνι του Αιγίου

Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διασύνδεσης των μεταφορών στη Δυτική Ελλάδα ανέλαβε τις προηγούμενες ημέρες ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), δίνοντας εντολή στους μηχανικούς του να διερευνήσουν τρόπους σύνδεσης του εμπορευματικού λιμένα του Αιγίου με την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Κορίνθου-Πατρών.

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικτύου του ΟΣΕ, συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αποτελούμενη από έμπειρους μηχανικούς της Υπηρεσίας Γραμμής Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, με αντικείμενο την παρακολούθηση, επίβλεψη και έλεγχο όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης εφικτότητας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία στοχεύει στην αποτύπωση όλων των τεχνικών, λειτουργικών και οικονομικών παραμέτρων που θα επιτρέψουν την ορθολογική σύνδεση του λιμένα με το σιδηροδρομικό δίκτυο, με σκοπό την ενίσχυση των εμπορευματικών ροών και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το έγγραφο, θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ανάδοχο της μελέτης και θα διασφαλίζει τη μεταφορά όλων των οδηγιών και αποφάσεων της υπηρεσίας, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Η σύνδεση του λιμανιού του Αιγίου με τη σιδηροδρομική γραμμή θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ η έρευνα εφικτότητας αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση κρίνεται επισφαλής η όποια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί με το λιμάνι της Πάτρας και τη σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής, φαίνεται ότι γίνονται διεργασίες για να εξεταστεί αν και πώς θα μπορούσε να υπάρξει εμπορευματική σύνδεση λιμανιού της Αχαΐας με τη σιδηροδρομική γραμμή.

Θυμίζουμε πως τον Μάρτιο η Ελλάδα θα καταθέσει νέο αίτημα χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σιδηροδρομική γραμμή που θα φτάνει έως το νέο λιμάνι, όπου σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη θα περιλαμβάνει και ένα υπογειοποιημένο τμήμα για εμπορευματικά τρένα από τον Αγιο Διονύσιο μέχρι το Νότιο Πάρκο. Ουδείς, ωστόσο, μπορεί να προδικάσει την έκβαση του ελληνικού αιτήματος, επομένως για την ώρα όλα βρίσκονται στον αέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



