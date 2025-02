O Ozzy Osbourne δεν μπορεί να περπατήσει λόγω του Πάρκινσον – Ετοιμάζεται για μια τελευταία συναυλία

Ο Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία στη θρυλική του καριέρα με μία τελευταία συναυλία, η οποία έχει χαρακτηριστεί «το μεγαλύτερο heavy metal live όλων των εποχών».

Αισιόδοξη η σύζυγός του

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του στη σκηνή, μαζί με τους Black Sabbath, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου στο Villa Park και αναμένεται να είναι συγκινητική, καθώς η επιδείνωση της νόσου του Πάρκινσον τον έχει καθηλώσει και δεν μπορεί πλέον να περπατήσει.

Η σύζυγός του και μάνατζερ του, Σάρον Όσμπορν, βρέθηκε στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ μαζί με τον κιθαρίστα των Black Sabbath, Τόνι Ιόμι, για να ανακοινώσουν τη μεγάλη συναυλία, που φέρει τον τίτλο «Back To The Beginning».

Σε συνέντευξη της στο Bizarre’s Howell, η Σάρον Όσμπορν δήλωσε για τον σύζυγό της: «Είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει, αλλά και ιδιαίτερα συγκινημένος. Η νόσος του Πάρκινσον είναι προοδευτική και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί. Επηρεάζει διάφορα μέρη του σώματος και έχει επηρεάσει τα πόδια του. Όμως η φωνή του παραμένει δυνατή, όσο ποτέ άλλοτε».

