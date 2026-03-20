Ο Π. Σακελλαρόπουλος συνάντηση με την Υπουργό

Στην Αθήνα θα βρεθεί σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο οποίος αναμένεται να έχει συνάντηση με την υπουργό Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα γίνει συζήτηση και για εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο Μεσολόγγι, λόγω του εορτασμού των 200 ετών της Εξόδου.

