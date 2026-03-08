Ο Π. Σακελλαρόπουλος συναντήθηκε με την Υφυπουργό Τουρισμού Αν. Καραμανλή

Σε λίγες μέρες η Περιφέρεια θα συμμετάσχει σε μια ακόμα έκθεση Τουρισμού που θα γίνει στη Γαλλία.

08 Μαρ. 2026 15:20
Pelop News

Στην μεγάλη έκθεση Τουρισμού ITB Berlin που έγινε στη Γερμανία και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε δικό της περίπτερο, ο Αντιπερεφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης  Σακκελαρόπουλος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με ε την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Άννα Καραμανλή και την Πρόεδρο του ΕΟΤ κ. Άντζελα Βαρελά,

«Κάνουμε συναντήσεις και επιβεβαιώνουμε ότι η συνεργασία μας μετατρέπεται σε ουσιαστικές κοινές δράσεις για την προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με συντονισμό, στρατηγική και κοινό όραμα, αναδεικνύουμε διεθνώς την ταυτότητα του Olympian Land, ενισχύοντας την παρουσία της περιοχής μας στις μεγάλες αγορές του παγκόσμιου τουρισμού και ανοίγοντας νέους δρόμους για τον τουρισμό, την οικονομία και την τοπική ανάπτυξη» ήταν το μήνυμα του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου μετά το τέλος της έκθεσης, ενώ πρόσθεσε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά δυναμικά, ως βιωματικός και αυθεντικός προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου, προσκαλώντας τον κόσμο να ζήσει, να ανακαλύψει, να θαυμάσει και να θυμάται, για να επιστρέφει ξανά και ξανά.

«Όταν η Ελλάδα συνεργάζεται, το Olympian Land κερδίζει τον κόσμο.

Ενώνουμε δυνάμεις – ανοίγουμε τον κόσμο στο Olympian Land για να ζήσει, να ανακαλύψει, να θαυμάσει και να θυμάται, για να επιστρέφει ξανά και ξανά».

 

