Ο Pan Pan live στην Πάτρα: Το Υπεραστικό Tour 2026 φέρνει ηλεκτρονικό παλμό στο Jolene

Στην Πάτρα φτάνει ο Pan Pan την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στο πλαίσιο του Υπεραστικού Tour 2026 που περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με στάση στο Jolene για ένα live γεμάτο ένταση, ρυθμό και ηλεκτρονική ενέργεια.

Το νέο live set συνδυάζει synthesizers, drum machines, rap στοιχεία και μελωδικά περάσματα, με μπάσα και breaks που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα συνεχούς κίνησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φρέσκο υλικό αλλά και τραγούδια που έχουν ήδη ξεχωρίσει, όπως «Ανισόπεδη Ντίσκο», «Τα Παιδιά Θέλουν Χορό» και «Χτύπα Με Σα Ρεύμα στην Πίστα», μαζί με κομμάτια όπως «Ροζ Φώτα», «Είναι η Αγάπη» και «Μέσα Μου Χορεύω Ακόμη».

Στη σκηνή, ο Pan Pan μαζί με την ομάδα του μετατρέπουν τη συναυλία σε μια συλλογική εμπειρία, όπου η μουσική, ο χορός και η διάθεση για σύνδεση κυριαρχούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας ένα live που κινείται ανάμεσα στη συναυλία και τη γιορτή.

Info:

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Jolene

Αλ. Υψηλάντου 148

Τιμή Εισιτηρίου: 13€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pan-pan-yperastiko-tour-2026/

