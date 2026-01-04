Ο Παναγιώτης Λεμπέσης στην «Π»: «Γέφυρα σε βάση, νεολαία και κοινωνία»

Σε μια συζήτηση με σαφές πολιτικό και γενεακό αποτύπωμα, ο αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παναγιώτης Λεμπέσης, μιλά στην «Π» για το όραμά του στον κομματικό ρόλο που υπηρετεί, τη σημασία της ΟΝΝΕΔ και τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες της παράταξης για το μέλλον.

– Ποιο είναι το όραμά σας για τον ρόλο του αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες που έχετε θέσει;

Ο ρόλος του αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ αποτελεί κομμάτι ενός ζωτικού κομματικού θεσμού, που αποσκοπεί να συνεισφέρει ενεργά στην πολιτική συνοχή, τη στρατηγική πορεία και τη συνεχή ανανέωση του κόμματος. Εν ολίγοις, ο αναπληρωτής γραμματέας της ΝΔ οφείλει να είναι ο καταλύτης για τη σύνδεση της πολιτικής ηγεσίας με τη βάση του κόμματος, όπως και, αντίστροφα, της κοινωνίας προς την ηγεσία. Τέλος, ο βασικός άξονας των δράσεών του είναι η τήρηση των αρχών και των αξιών της Νέας Δημοκρατίας, ενισχύοντας τη συλλογικότητα και την πολιτική ευθύνη σε ένα κόμμα εξουσίας, όπως η ΝΔ.

– Πώς αξιολογείτε την εμπειρία σας στην ΟΝΝΕΔ και πώς πιστεύετε ότι αυτή η εμπειρία θα σας βοηθήσει να διατηρείται ενεργή η σχέση μεταξύ της νεολαίας του κόμματος και του κεντρικού κομματικού μηχανισμού;

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ΟΝΝΕΔ δεν είναι μια απλή νεολαία. Είναι η μεγαλύτερη νεολαία πολιτικού κόμματος στην Ευρώπη. Τα κεκτημένα που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια η ΟΝΝΕΔ της εξασφαλίζουν μία συνέχεια παραγωγής στελεχών για το εγγύς και το απώτερο μέλλον. Η δική μου παρουσία, ως αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, η μεγαλύτερη τιμή μου μέχρι τον τωρινό μου ρόλο ως Αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, μού έδωσε τα απαραίτητα εφόδια και τις ευκαιρίες να δράσουμε με περισσότερη εξωστρέφεια στις νέες και τους νέους, να επικοινωνήσουμε εντονότερα τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης μας παράταξης και να εμφυσήσουμε στα νεότερα και παλαιότερα στελέχη της νεολαίας ότι η ΟΝΝΕΔ δεν αποτελεί έναν απλό προθάλαμο, αλλά μέσο κοινωνικής και πολιτικής συνεισφοράς. Επομένως, η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επόμενη ημέρα της παράταξης. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη άλλωστε, από την – πολύ τιμητική για έμενα – επιλογή του προέδρου στο πρόσωπό μου για τη θέση του αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

– Ως νέος άνθρωπος σε μια κεντρική κομματική θέση, ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά και πώς σκοπεύετε να τα αναδείξετε μέσα από τη ΝΔ;

Πολύ σημαντική ερώτηση. Η κυβέρνηση της ΝΔ από το 2019 κινείται δυναμικά σε τρεις άξονες για τους νέους: εργασία, ποιότητα ζωής, οικογένεια. Είναι αυτοσκοπός να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειες για δημιουργία θέσεων εργασίας στην πατρίδα μας. Αυτό που έχει καταφέρει η κυβέρνηση της ΝΔ από το 2019 έως σήμερα είναι αξιέπαινο, με εταιρείες κολοσσούς να επενδύουν στην Ελλάδα, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και θέτοντας την Ελλάδα ως ένα ευρωπαϊκό κράτος εργασιακών και επιχειρηματικών ευκαιριών. Επειτα, η ποιότητα ζωής των νέων έρχεται στο επίκεντρο, λύνοντας το ζήτημα της εργασίας. Οι νέοι του σήμερα είναι η γενιά μίας χρεοκοπημένης Ελλάδας. Οφείλουμε όλοι μαζί, πολίτες και Πολιτεία, να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας μας και του μέλλοντος που θέλουμε, διασφαλίζοντας συνθήκες αξιοπρέπειας κι ενός σύγχρονου δυτικού κοινωνικού βίου. Τέλος, τα παιδιά είναι το αύριο. Κίνητρα και διευκόλυνση προς τις νέες και τους νέους για να έχουν το δικό τους σπίτι, να κάνουν τη δική τους οικογένεια. Το δημογραφικό, κατ΄ εμέ, αποτελεί κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα του αύριο. Ήδη έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και θα συνεχίσουμε.

– Πώς μπορεί η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεσή της με την κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα με τις ομάδες που παραδοσιακά εμφανίζονται πιο αποστασιοποιημένες από την πολιτική;

Οπως ανέφερα προηγουμένως, η ΝΔ είναι ένα κόμμα εξουσίας. Ως κόμμα εξουσίας, οφείλουμε να επικοινωνούμε τις πολιτικές μας ιδέες, αρχές και αξίες σε όλους τους Ελληνες πολίτες, χωρίς ιδεοληψίες και ιδεοληπτικά κατάλοιπα. Η ιδεολογία της παράταξής μας, μας βρίσκει κοινωνούς στην επόμενη ημέρα όλους τους Ελληνες πολίτες που θέλουν να τάσσονται με τη λογική, τη συνέπεια, την πρόοδο, τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους. Νέες και νέοι που έχουν επιλέξει -για λόγους προσωπικούς κάθε φορά- μία αποπολιτικοποιημένη στάση, κοινωνικές ομάδες με τις δικές τους διεκδικήσεις και Ελληνες πολίτες που επιλέγουν την αποχή ως αντίδραση είναι τα κάποια σημεία που κινητοποιούν τη Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ να έρθει σε επαφή με τις τοπικές και περιφερειακές της οργανώσεις, να προβάλλει και να υλοποιήσει κομματική και πολιτική εξωστρέφεια και να οδηγήσει σε ασφαλείς ράγες το μέλλον όλων των Ελλήνων πολιτών.

– Ποιες συγκεκριμένες πολιτικές πιστεύετε ότι πρέπει να προωθηθούν για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους στην Ελλάδα;

Για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα χρειάζεται ένα συνεκτικό πακέτο: σταθερότητα κανόνων και ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, λιγότερη γραφειοκρατία κι ένα κράτος που διευκολύνει αντί να εμποδίζει. Χρειάζεται να στηριχθούν οι νέοι που ξεκινούν κάτι δικό τους με πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ουσιαστική καθοδήγηση, ενώ παράλληλα να δοθούν κίνητρα σε όλες τις επιχειρήσεις για να επενδύσουν σε σύγχρονες δεξιότητες. Με γνώμονα τη καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση και τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς, μπορούμε να κρατήσουμε το εγχώριο δυναμικό εργασίας εντός συνόρων και να προβούμε σε ανάπτυξη με πραγματική προοπτική, χωρίς πειράματα και περιορίζοντας σημαντικά το εισαγόμενο εργατικό δυναμικό.

– Πώς βλέπετε τον ρόλο σας στην ενίσχυση της εσωκομματικής συνοχής και του διαλόγου, ειδικά ενόψει των επερχόμενων πολιτικών προκλήσεων;

Η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ αποτελεί θεσμική εγγύηση για το κόμμα και την ευρύτερη παράταξή μας. Η θέση μας είναι να διασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπολοίπων θεσμών εντός του κόμματος, την ομαλότητα των διαδικασιών και την πολιτική συνοχή όλων των στελεχών. Οι όποιες πολιτικές προκλήσεις αναμένονται, δεν επηρεάζουν στο παραμικρό την κανονικότητα, τον πολιτικό σχεδιασμό και το κυβερνητικό πλάνο του σήμερα, όπως και της επομένης των εθνικών εκλογών. Σαφώς, δίνεται πάντα σημασία -χωρίς υποτίμηση- στο δυναμικό πολιτικό και κομματικό περιβάλλον γύρω μας, αλλά ο προορισμός μας είναι συγκεκριμένος. Γνωρίζουμε πού θέλουμε να πάμε, γνωρίζουμε πού θέλουμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα και πού θέλουμε να ανήκει -στον σκληρό πυρήνα της Δύσης. Μέσα από τον διάλογο, προσεγγίζοντας τη λαϊκή βάση, καλλιεργούμε αμφίδρομες σχέσεις πολιτικής ηγεσίας και μελών/πολιτών.

– Πιστεύετε ότι θα έχουμε σύντομα πολιτικές εξελίξεις-εκλογές; Κι αν ναι, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ;

Αξίζει να αναφερθεί ακόμα μία φορά – η κυβέρνηση της ΝΔ θα ολοκληρώσει κανονικά τη θητεία της, τηρώντας την τετραετή εμπιστοσύνη που της παρείχαν οι Ελληνίδες και οι Ελληνες ψηφοφόροι στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Αντικρίζοντας τις αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις και τα υπόλοιπα πολιτικά κομματικά σχήματα/μορφώματα που (ενδεχομένως;) θα συμμετέχουν όλα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια σχετικά με το ποιος είναι ο βασικός μας αντίπαλος. Είναι η στροφή στο παρελθόν, η επιστροφή στο παλιό. Ο ρόλος της Ελλάδας διεθνώς, όπως και στις οικονομικές της επιδόσεις, δημοσιονομικά και σε εκείνες που αφορούν τη καθημερινότητα του ελληνικού νοικοκυριού, είναι πλήρως πλέον αναβαθμισμένος συγκριτικά με το πού παραλάβαμε το κράτος το 2019. Ο αγώνας που δίνουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή απέναντι στον λαϊκισμό, τον πολιτικό παραλογισμό και το ιδεοληπτικό παρελθόν είναι μεγάλος. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη θα επιβεβαιώσει ότι είναι η καταλληλότερη κυβερνητική επιλογή για τους Έλληνες πολίτες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο καταλληλότερος Ελληνας πρωθυπουργός.

– Πώς είναι η συνεργασία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τα άλλα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη;

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απέδειξε ότι υπάρχει και μία άλλη Ελλάδα. Μία Ελλάδα της προόδου, της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της κοινωνικής ενσυναίσθησης, της πολιτικής ωριμότητας. Δηλαδή, μία Ελλάδα άλλης κουλτούρας, η οποία συμβαδίζει με το μοντέρνο, με το σύγχρονο, με ό,τι επιτάσσει ο σύγχρονος κόσμος. Αντίστοιχα, η συνεχής προσπάθεια θετικής προβολής της Ελλάδας επιτυγχάνεται με σταθερά βήματα και εδράζεται στο αποτέλεσμα των στελεχών της κυβέρνησης. Μεγαλύτερη αναγνώριση και απάντηση στον κάθε κακοπροαίρετο είναι η εκλογή του Ελληνα υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup. Επομένως, δεν μπορώ να κρύψω την αγαστή και άριστη μέχρι τώρα συνεργασία που συναντώ στη μέχρι τώρα παρουσία μου στην Πολιτική Επιτροπή, μεταξύ ημών και των υπόλοιπων κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε ό,τι έχει προκύψει.

– Δεδομένου ότι έχετε και επαγγελματική ιδιότητα πέραν της πολιτικής (διαιτολόγος-διατροφολόγος), πώς συνδυάζετε αυτούς τους δύο ρόλους και κατά πόσο η επιστημονική σας ιδιότητα επηρεάζει την πολιτική σας σκέψη;

Η επιστημονική, επαγγελματική μου ιδιότητα ως διαιτολόγου – διατροφολόγου αποτέλεσε τη πυξίδα για την πολιτική μου ενασχόληση. Μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ακόμα και τώρα την αξία της επιστήμης μου και πόσα θέματα μένουν ακόμη άλυτα για τη δημόσια υγεία και εδράζονται στον κλάδο μου. Η σημαντικότερη επιτυχία που σημειώθηκε μέσω μίας συντονισμένης, πολυετούς και επίπονης προσπάθειας, ήταν η σύσταση και η οργάνωση ως νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος. Οταν η Ελλάδα βρίσκεται στις δυσάρεστες, αν όχι ντροπιαστικές, πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά στην ενήλικη και παιδική παχυσαρκία, ως Πολιτεία οφείλουμε να κάνουμε κάτι δραστικό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για όλα τα επόμενα που σύντομα θα ακολουθήσουν και θα δώσουν και πάλι σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, όπως και στις επόμενες γενιές, το δικαίωμα σε έναν υγιή βίο, με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Αρα, υποστηρίζω ότι η πολιτική ιδιότητα του καθενός μας, πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιστημονική, κατευθύνοντάς μας σε πράξεις και δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

