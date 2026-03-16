Ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχεται στην Πάτρα – Παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος»

16 Μαρ. 2026 10:48
Pelop News

Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος», ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της Μεσογειακής μουσικής. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο Πάνθεον στην Πάτρα, με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Οι θεατές θα απολαύσουν πορτογαλέζικα fados, τραγούδια της Κάτω Ιταλίας, ιστορικά κομμάτια δημιουργών όπως Lucio Dalla, Jacques Brel, Nino Rota, Μίκης Θεοδωράκης, καθώς και συνθέσεις solo κιθάρας από τον ίδιο τον Παναγιώτη Μάργαρη. Η παράσταση διάρκειας 100 λεπτών υπόσχεται συγκίνηση, πάθος και ένα μαγικό ταξίδι στην ψυχή και τα συναισθήματα του κοινού.

Ο διεθνούς φήμης κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μας παρουσιάζει φέτος το νέο του μουσικό εγχείρημα με τον τίτλο «Μεσόγειος».

Το Σάββατο 4 Απριλίου στις 21:00 στο θέατρο “Πάνθεον” στην Πάτρα.

Ένα αφιέρωμα στα “διαμάντια” της Μεσογειακής μουσικής, εμπλουτισμένα με την αισθητική, το πάθος και την δεξιοτεχνία του κορυφαίου Έλληνα κιθαρίστα.

Πορτογαλέζικα fados και κομμάτια της Κάτω Ιταλίας, θα ενωθούν με ιστορικά τραγούδια μεγάλων δημιουργών όπως Lucio Dalla, Jacques Brel, Nino Rota, Μίκης Θεοδωράκης κ.α. καθώς και με συνθέσεις για solo κιθάρα από την πλούσια δισκογραφία του Παναγιώτη Μάργαρη.

Μαζί του επί σκηνής θα βρίσκεται η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη.

Η “Μεσόγειος”, είναι μια μαγική παράσταση που καθηλώνει τους θεατές, αναζωπυρώνει την εσωτερική φλόγα, προκαλεί δυνατή συγκίνηση και διεγείρει την ψυχή και το συναίσθημα. Θα ταξιδέψει κατά τη διάρκεια του 2026 σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά

 

Πληροφορίες  παράστασης                                                        

Σάββατο 4 Απριλίου στις 21:00

Θέατρο Πάνθεον

Δημ. Γούναρη 34

Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 325778

Ώρα έναρξης: 21.00

Εισιτήρια

Προπώληση: 20 ευρώ

Ταμείο: 25 ευρώ

Μειωμένο (φοιτητικό/ΑμεΑ/παιδικό μέχρι 12 ετών): 15 ευρώ

Σημείωση: τα μειωμένα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της more.com και την ημέρα της παράστασης στο ταμείο του χώρου, με την επίδειξη των σχετικών εγγράφων.

Δεν ισχύει η αρίθμηση θέσεων

 

Προπώληση 

Θέατρο “Πάνθεον” Δημ. Γούναρη 34 τηλ. 2610 325778

Βιβλιοπωλείο “Γωνιά του βιβλίου” Αγ. Νικολάου 32 τηλ. 2610223688

Βιβλιοπωλείο “Discover” Βούρβαση 3-5 πλ. Βασιλέως Γεωργίου Α τηλ. 2610624916

Εστιατόριο “Τ΄αστέρια” Μέντορος 1 τηλ. 2610434349

Ηλεκτρονικά more.com

