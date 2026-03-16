Ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχεται στην Πάτρα – Παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος»

Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος», ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της Μεσογειακής μουσικής. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο Πάνθεον στην Πάτρα, με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Οι θεατές θα απολαύσουν πορτογαλέζικα fados, τραγούδια της Κάτω Ιταλίας, ιστορικά κομμάτια δημιουργών όπως Lucio Dalla, Jacques Brel, Nino Rota, Μίκης Θεοδωράκης, καθώς και συνθέσεις solo κιθάρας από τον ίδιο τον Παναγιώτη Μάργαρη. Η παράσταση διάρκειας 100 λεπτών υπόσχεται συγκίνηση, πάθος και ένα μαγικό ταξίδι στην ψυχή και τα συναισθήματα του κοινού.

Πληροφορίες παράστασης

Σάββατο 4 Απριλίου στις 21:00

Θέατρο Πάνθεον

Δημ. Γούναρη 34

Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 325778

Ώρα έναρξης: 21.00

Εισιτήρια

Προπώληση: 20 ευρώ

Ταμείο: 25 ευρώ

Μειωμένο (φοιτητικό/ΑμεΑ/παιδικό μέχρι 12 ετών): 15 ευρώ

Σημείωση : τα μειωμένα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της more.com και την ημέρα της παράστασης στο ταμείο του χώρου, με την επίδειξη των σχετικών εγγράφων.

Δεν ισχύει η αρίθμηση θέσεων

Προπώληση

Θέατρο “Πάνθεον” Δημ. Γούναρη 34 τηλ. 2610 325778

Βιβλιοπωλείο “Γωνιά του βιβλίου” Αγ. Νικολάου 32 τηλ. 2610223688

Βιβλιοπωλείο “Discover” Βούρβαση 3-5 πλ. Βασιλέως Γεωργίου Α τηλ. 2610624916

Εστιατόριο “Τ΄αστέρια” Μέντορος 1 τηλ. 2610434349

Ηλεκτρονικά more.com

