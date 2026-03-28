Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος στην «Π»: «Εξελισσόμαστε σε προορισμό 365 ημερών» – «Olympian Land»: Η νέα ταυτότητα της Δυτικής Ελλάδας

Σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί έναν στοχευμένο στρατηγικό σχεδιασμό με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη στόχευση σε νέες αγορές, στην ενίσχυση του ποιοτικού και θεματικού ανταγωνιστικού τουρισμού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος μιλά στη συνέντευξη που ακολουθεί για τις δράσεις προβολής και εξωστρέφειας σε αγορές του εξωτερικού και του εσωτερικού, την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού -όπως ο πολιτιστικός, ο αθλητικός και ο γαστρονομικός-, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στη σημασία της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τους επαγγελματίες του κλάδου, στοχεύοντας στη δημιουργία ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας για την περιοχή και τους κατοίκους της και διαμορφώνοντας σταθερές βάσεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

– Ποιο είναι το βασικό στρατηγικό πλάνο της Περιφέρειας για τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια;

Να μετατρέψουμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε έναν ενιαίο, αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας. Εναν προορισμό που δεν πουλάει μόνο διακοπές, αλλά εμπειρίες, πολιτισμό, ιστορία, φύση, γαστρονομία, αυθεντικότητα και φιλοξενία που αγκαλιάζει τον επισκέπτη και τον συνδέει με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Χτίζουμε πάνω στο brand Olympian Land, που συνδέει την Αρχαία Ολυμπία, τον Επικούρειο Απόλλωνα, τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, τον Πατροκοσμά, τη Βοστίτσα, τον Πρωτόκλητο και τον Παλαμά με τα μεγάλα έργα υποδομών – την Ολυμπία Οδό, τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, την Ιόνια Οδό, την Αμβρακία Οδό, τα λιμάνια, την κρουαζιέρα και παράλληλα επενδύουμε στην διασυνδεσιμότητα των αεροδρομίων Αράξου-Ακτίου, με νέες αεροπορικές συνδέσεις. Το πλάνο μας στηρίζεται σε πέντε άξονες: Στην ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας, στον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στα περιφερειακά έργα και τις σύγχρονες υποδομές, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στη στοχευμένη προβολή σε διεθνείς αγορές.

– Ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και με ποιο τρόπο σκοπεύετε να τα αναδείξετε;

Πρώτο μας πλεονέκτημα: ο πολιτιστικός και ιστορικός πλούτος. Στόχος μας είναι η ανάδειξη αυτής της ταυτότητας σε ενιαίο πολιτιστικό προϊόν, με διαδρομές, ψηφιακές εφαρμογές, σύγχρονη προβολή και συνέργειες με διεθνείς φορείς. Δεύτερο πλεονέκτημα: Πολυσυλλεκτικό, δυναμικό, παραδοσιακό, τουριστικό προϊόν που συνδυάζει παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, για όλες τις εποχές του χρόνου -απίστευτη ποικιλία φυσικού κάλλους, σε υπερθετικό βαθμό. Τρίτο πλεονέκτημα: η στρατηγική θέση και οι υποδομές, όπως η ολιστική και πολυτροπική πρόσβαση, που καθιστά την περιοχή εύκολα προσβάσιμη και ελκυστική για κάθε τύπο τουρισμού.

– Ποιος είναι ο στόχος σας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας;

Ο στόχος μας για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας είναι ξεκάθαρος: να κάνουμε τη Δυτική Ελλάδα έναν ενιαίο, αναγνωρίσιμο και ισχυρό προορισμό με διεθνή ακτινοβολία -έναν τόπο που δεν εκπροσωπεί απλώς μια γεωγραφία, αλλά ένα ολοκληρωμένο αφήγημα πολιτισμού, φύσης, ιστορίας, γεύσης και εμπειριών. Με το brand Olympian Land επιδιώκουμε: Να καθιερώσουμε την περιοχή ως «Γη των Συμβόλων», Γη Ιερών και Ηρώων, Ιδεών και Αξιών. Να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο, σύγχρονο αφήγημα προβολής. Να ενώσουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής, απ΄ άκρη σ΄ άκρη, σε ένα κοινό προϊόν. Να προσελκύσουμε νέες τουριστικές ροές και υψηλής ποιότητας επισκέπτες. Να μετατρέψουμε την τουριστική μας ταυτότητα σε αναπτυξιακή δύναμη.

– Ποιες νέες δράσεις προώθησης και προβολής έχουν σχεδιαστεί για την προσέλκυση επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό;

Για να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουμε σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη δέσμη νέων δράσεων προώθησης και προβολής, που αναβαθμίζουν την εικόνα της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουν τη διεθνή της παρουσία. Πρώτον, νέα ψηφιακή ταυτότητα και σύγχρονο υλικό προβολής. Δεύτερον, στρατηγική παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και τουριστικές αγορές. Τρίτον, στοχευμένες καμπάνιες για την ελληνική αγορά. Τέταρτον, προβολή θεματικών διαδρομών και εμπειριών 365 ημερών. Πέμπτον, ενίσχυση του brand «Olympian Land» με συνέργειες και διεθνείς συνεργασίες

– Θεωρείτε ότι η Περιφέρεια αξιοποιεί επαρκώς τα ψηφιακά εργαλεία και τις σύγχρονες τάσεις στο μάρκετινγκ τουρισμού;

Ναι, και μάλιστα με σχέδιο που τη φέρνει σε εντελώς νέα εποχή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά, μετατρέποντας τη Δυτική Ελλάδα σε έναν προορισμό που επικοινωνεί με σύγχρονους όρους, με ενιαία ταυτότητα και με δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο.

– Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού;

Αναλαμβάνουμε δράσεις σε τέσσερις άξονες:

Αγροτουρισμός και αγροδιατροφή – Στήριξη δικτύων τοπικών παραγωγών.

Πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός.

Γαστρονομία – Ενίσχυση των τοπικών φεστιβάλ που θα προβάλλουν τα προϊόντα τους.

Περιπατητικός, ορεινός και ιατρικός-συνεδριακός τουρισμός.

Διαδρομές και mega events.

– Ποιες είναι οι κύριες τουριστικές υποδομές που χρήζουν αναβάθμισης και τι σχεδιάζεται γι’ αυτές, προκειμένου να μπορεί η Περιφέρεια να γίνει προορισμός 12 μηνών; Ποια μέτρα έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση;

Προτεραιότητά μας είναι η αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και η δημιουργία συνθηκών για συνεχή ροή επισκεπτών. Αυτό σημαίνει:

-Καλές οδικές συνδέσεις.

-Σύγχρονα λιμάνια, αεροδρόμια, συγκοινωνίες.

-Ψηφιακή προσβασιμότητα και πληροφόρηση.

-Προσβασιμότητα για όλους – και για άτομα με αναπηρία.

-Κύριες υποδομές προς αναβάθμιση και μέτρα, όπως δίκτυα πρόσβασης, λιμάνια και πύλες εισόδου, αναβάθμιση υποδομών για κρουαζιέρα και διασύνδεση με περιφερειακά δίκτυα, υποδομές φιλοξενίας και συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί: στοχευμένες χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συνεργασίες με δημοτικούς φορείς για συντήρηση δρόμων και μονοπατιών, ψηφιακά έργα χαρτογράφησης και προώθησης, καθώς και προγράμματα στήριξης μικρών επιχειρηματιών του τουρισμού.

– Είστε ικανοποιημένος από την υπάρχουσα συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και την κεντρική διοίκηση;

Ως περιφερειακή αρχή βρισκόμαστε στο κέντρο των εξελίξεων: διεκδικούμε, διαπραγματευόμαστε και στο τέλος κερδίζουμε για τον τόπο μας. Με κάθε νέο έργο υποδομής, με κάθε πρωτοβουλία για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε την ανάπτυξη, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και κάνουμε τη Δυτική Ελλάδα έναν τόπο που αγαπούν και επισκέπτονται όλοι. Η συνεργασία μας με τα αρμόδια υπουργεία και την κεντρική διοίκηση είναι σοβαρή και παραγωγική. Υπάρχει κοινός τόπος σε πολλά σημεία -υποδομές, χρηματοδοτικά εργαλεία και προβολή- και συνεργαζόμαστε στενά για την αξιοποίηση πόρων και την υλοποίηση έργων.

– Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα της θητείας σας μέχρι σήμερα στον τομέα του τουρισμού;

Το πιο σημαντικό επίτευγμα που καταγράφουμε σήμερα είναι η δημιουργία και η καθιέρωση του ενιαίου αφηγήματος «Olympian Land» -ένα ισχυρό brand που εξελίσσουμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε έναν προορισμό που ενώνει όσα η πατρίδα μας έχει πιο πολύτιμα. Την Ιστορία, τον Πολιτισμό, την Πίστη, τη Φύση, τη Γαστρονομία, τους Ανθρώπους της. Οχι απλώς μια Περιφέρεια γεωγραφικά αλλά «Ταυτοτικά», ένα δυναμικό δίκτυο εμπειριών. Τον πολιτισμό που ζει μέσα στα μνημεία μας και τα φεστιβάλ μας.

– Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους πολίτες και στους επαγγελματίες του τουρισμού της Περιφέρειας;

Ζητώ συνέργεια, ευελιξία και ποιότητα από όλους: φορείς, επαγγελματίες, δήμους και κατοίκους. Η Περιφέρεια θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές, κατάρτιση, προβολή και στήριξη επιχειρήσεων. Μαζί, θα κάνουμε το «Olympian Land» σημείο αναφοράς, πηγή υπεραξίας και βελτίωσης της καθημερινότητας για όλους. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε τη νέα δυναμική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας∙ να μετατρέψουμε τη Γη της σε μια πραγματική Γη Ευκαιριών, Συμπερίληψης και Φιλοξενίας.

