Ο Παναιγιάλειος λύγισε την Θύελλα και πήρε το ντέρμπι

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι η ομάδα του Παναιγιαλείου νίκησε εντός έδρας με 1-0 την Θύελλα και πήρε το γειτονικό ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Το παιχνίδι κρίθηκε από τα μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που μπήκε στο 43΄ από τον Φωκαίδη με σουτ.

Η αλήθεια είναι ότι οι γηπεδούχοι είχαν και άλλες ευκαιρίες για να πετυχουν τέρμα, αλλά τελικά ο αγώνας κρίθηκε από το γκολ του Φωκαϊδη.

Παναιγιάλειος (Φ. Καζακόπουλος): Περλεσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Φωκαΐδης, Σταυρόπουλος, Λιάτος, Σκιαδάς, Γιαννόπουλος, Μπουρλάκης

Θύελλα Π. (Β. Καραβίας- Θ. Νικολακόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Κατριβέσης, Κουτσαντώνης Κ., Σκεπετάρης, Ντίνος, Μάντας, Κουτσαντώνης Αχ , Βλασοπούλος Ν., Θεοδωρακόπουλος, Καπνιάρης.

