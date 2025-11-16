Ο Παναιγιάλειος με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε σπουδαίο τρίποντο

Ο Παναιγιάλειος με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε σπουδαίο τρίποντο
16 Νοέ. 2025 17:30
Pelop News

Ακάθεκτη η  ομάδα του Παναιγιαλείου  η οποία νίκησε εκτός έδρας με 2-1 το Λουτράκι, για την 9η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής και παραμένει στη κορυφή της βαθμολογίας.

Ο πατρινός παίκτης πέτυχε γκολ στο 55΄ με δυνατό σουτ, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο 77΄ έκαναν το 1-1, αλλά πάλι ο Μπουρλάκης με γκολ στις καθυστερήσεις, διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και έδωσε πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Δασσινός, Καμαρός, Δημητρίου, Κίτσος, Στρατίκης, Γκούμας, Παπαχρήστος, Λημνιώτης, Ντε Σοουζα, Κατσούκης (46΄Δαμουλιάνος), Μπλάτσος.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Καζακόπουλος): Περλέσι, Ντούκας, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Ορτέντζιο, Φωκαϊδης, Σταυρόπουλος, Λιάτος, Σιάκας, Μπουρλάκης.

 

 

 

