Ο Παναιγιάλειος τίμησε τον Δημήτρη Αγγελόπουλο
24 Σεπ. 2025 11:41
Pelop News

Ένα παράγοντα με πολυετή προσφορά τίμησε η διοίκηση του Παναιγιαλείου πριν από την έναρξη του πρόσφατου αγώνα με τον ΠΑΣ Πύργου και συγκεκριμένα τον Δημήτρη Αγγελόπουλο.

Η ανακοίνωση:  «Ο Παναγιάλειος Γ.Σ. είχε την ιδιαίτερη χαρά να τιμήσει την Κυριακή, στο πλαίσιο του αγώνα, τον κ. Δημήτρη Αγγελόπουλο, ο οποίος ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου μας.

Με μία τιμητική πλακέτα και μία φανέλα της ομάδας μας, θέλαμε να του δείξουμε έμπρακτα την ευγνωμοσύνη μας για την πολύτιμη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια. Σε όποια κατηγορία κι αν αγωνίστηκε ο Παναγιάλειος, ο κ. Αγγελόπουλος ήταν και είναι πάντα στο πλευρό μας, στηρίζοντας με ανιδιοτέλεια τον Σύλλογο, όποτε κι όπως τον χρειαστήκαμε.

Η παρουσία του και η αγάπη του για τον Παναγιάλειο αποτελούν έμπνευση για όλους μας. Από σήμερα, και με τον πιο επίσημο τρόπο, είναι και εκείνος μέλος της μεγάλης μας οικογένειας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς κύριε Δημήτρη από όλους μας.

Στη φωτογραφία που μας παραχώρησε ο κ. Κώστας Φαλτάκας είναι η στιγμή που ο πρόεδρος του ΔΣ Παναγιώτης Γεωργακόπουλος παραδίδει την τιμητική πλακέτα στον κ.Δημήτρη Αγγελόπουλο».
